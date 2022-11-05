https://sputniknews.com.tr/20221105/sosyal-konut-projesinde-kura-tarihi-belli-oldu-1063104622.html

Sosyal Konut projesinde kura tarihi belli oldu

Sosyal Konut projesinde kura tarihi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde ilk kura çekiminin 7 Kasım Pazartesi günü Şırnak ve Ardahan'da... 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T17:37+0300

2022-11-05T17:37+0300

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türkiye

murat kurum

konut

sosyal konut

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Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Bakan Kurum, Beyoğlu Okmeydanı Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında 778 konut ve 161 dükkanın temellerini büyük bir coşkuyla hep birlikte attıklarını söyledi.İlk Evim, İlk İş Yerim sosyal konut ve arsa projesine İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiğini ve bu ilgiye kayıtsız kalmadıklarını ifade eden Kurum, "7 Kasım'da sona erecek başvuru süreçlerimizi arsada 15 Kasım'a kadar uzattık ve 25 Ekim'de ilk temellerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle projemizi açıkladıktan 40 gün sonra attık. Hani 'Yapamaz' diyorlardı ya gelin nasıl yapılabilir öğrenin" dedi.İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi ile ilgili bilgiler veren Kurum, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20221018/bakan-kurum-sosyal-konut-projesinde-25-ekimde-17-ilde-temelleri-atiyoruz-1062426246.html

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