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Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'dan Türkiye ile ilişkilerde pozitif gündem vurgusu
Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'dan Türkiye ile ilişkilerde pozitif gündem vurgusu
Eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyaloğun önemine vurgu yaparak, 'düşmanımın düşmanı dostumdur' mantığının yerine... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T22:43+0300
2022-11-06T22:43+0300
politika
yorgo papandreu
türkiye
yunanistan
açıklama
başbakan
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To Vima gazetesine konuşan eski Yunan Başbakan Yorgo Papandreu, Türkiye ve Yunanistan'ın 2004'te kıta sahanlığı sorununu çözmeye çok yakın olduklarını ileri sürerek, "Ancak ardından seçimler geldi" diye konuştu.İkili ilişkilerde diyaloğun önemini vurgulayan Papandreou, "Diyalog korkusu bir güçsüzlük hissi oluşturur. Üçüncü tarafların aracı olarak karışması için alan yaratır, ama beklenildiği gibi kendi çıkarlarıyla" ifadelerini kullandı.'İletişim olsaydı bugünkü gerginlik olmazdı'Papandreu, Türkiye ve Yunanistan arasında iletişim kanallarının açık olmasının önemli olduğunu belirterek, "İki taraf arasında en üst düzeyde iletişim önceden, hükümetin göreve başlamasının ardından talep edilmeliydi. Eğer (bu iletişim) olsaydı, belki de bugünkü gerginlik düzeyi olmazdı" değerlendirmesinde bulundu.Papandreu, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de kara sularını 12 mile çıkarmasının ancak sonucu Uluslararası Adalet Divanına varacak şekilde, üzerinde uzlaşılmış bir anlaşma ve inisiyatif ile birleştirilmesi halinde mantıklı olacağını savundu.Yunanistan'ın üçüncü ülkelerle kurduğu ittifaklara ilişkin de değerlendirmede bulunan Yunan politikacı, şu ifadeleri kullandı:
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yorgo papandreu, türkiye, yunanistan, açıklama, başbakan
yorgo papandreu, türkiye, yunanistan, açıklama, başbakan

Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'dan Türkiye ile ilişkilerde pozitif gündem vurgusu

22:43 06.11.2022
© AFP 2022 / LOUISA GOULIAMAKI Yorgo Papandreu
Yorgo Papandreu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© AFP 2022 / LOUISA GOULIAMAKI
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Eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyaloğun önemine vurgu yaparak, 'düşmanımın düşmanı dostumdur' mantığının yerine, pozitif gündemin ikili ilişkilerde daha faydalı olacağını belirtti.
To Vima gazetesine konuşan eski Yunan Başbakan Yorgo Papandreu, Türkiye ve Yunanistan'ın 2004'te kıta sahanlığı sorununu çözmeye çok yakın olduklarını ileri sürerek, "Ancak ardından seçimler geldi" diye konuştu.
İkili ilişkilerde diyaloğun önemini vurgulayan Papandreou, "Diyalog korkusu bir güçsüzlük hissi oluşturur. Üçüncü tarafların aracı olarak karışması için alan yaratır, ama beklenildiği gibi kendi çıkarlarıyla" ifadelerini kullandı.

'İletişim olsaydı bugünkü gerginlik olmazdı'

Papandreu, Türkiye ve Yunanistan arasında iletişim kanallarının açık olmasının önemli olduğunu belirterek, "İki taraf arasında en üst düzeyde iletişim önceden, hükümetin göreve başlamasının ardından talep edilmeliydi. Eğer (bu iletişim) olsaydı, belki de bugünkü gerginlik düzeyi olmazdı" değerlendirmesinde bulundu.
Papandreu, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de kara sularını 12 mile çıkarmasının ancak sonucu Uluslararası Adalet Divanına varacak şekilde, üzerinde uzlaşılmış bir anlaşma ve inisiyatif ile birleştirilmesi halinde mantıklı olacağını savundu.
Yunanistan'ın üçüncü ülkelerle kurduğu ittifaklara ilişkin de değerlendirmede bulunan Yunan politikacı, şu ifadeleri kullandı:
"Tecrübem gösterdi ki 'düşmanımın düşmanı dostumdur' mantığındansa pozitif gündem daha özlü faydalar sağlıyor. Bunu, kendi arzularını gizlemek için birçok kez Yunanistan'ı öne sürdüklerinde ya da silah sistemleri satmak için Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliğe yatırım yaptıklarında, Helsinki döneminde de çok iyi gördük. Gerçekte, Yunanistan, Türkiye ve Avrupa için pozitif bir gündem oluşturduk ve sunduk. Bunun sonucunda da bugün (Güney) Kıbrıs Avrupa Birliği (AB) üyesi."
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