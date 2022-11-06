https://sputniknews.com.tr/20221106/eski-yunanistan-basbakani-papandreudan-turkiye-ile-iliskilerde-pozitif-gundem-vurgusu-1063133972.html

Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'dan Türkiye ile ilişkilerde pozitif gündem vurgusu

Eski Yunanistan Başbakanı Papandreu'dan Türkiye ile ilişkilerde pozitif gündem vurgusu

Eski Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu, Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyaloğun önemine vurgu yaparak, 'düşmanımın düşmanı dostumdur' mantığının yerine... 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T22:43+0300

2022-11-06T22:43+0300

2022-11-06T22:43+0300

politika

yorgo papandreu

türkiye

yunanistan

açıklama

başbakan

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To Vima gazetesine konuşan eski Yunan Başbakan Yorgo Papandreu, Türkiye ve Yunanistan'ın 2004'te kıta sahanlığı sorununu çözmeye çok yakın olduklarını ileri sürerek, "Ancak ardından seçimler geldi" diye konuştu.İkili ilişkilerde diyaloğun önemini vurgulayan Papandreou, "Diyalog korkusu bir güçsüzlük hissi oluşturur. Üçüncü tarafların aracı olarak karışması için alan yaratır, ama beklenildiği gibi kendi çıkarlarıyla" ifadelerini kullandı.'İletişim olsaydı bugünkü gerginlik olmazdı'Papandreu, Türkiye ve Yunanistan arasında iletişim kanallarının açık olmasının önemli olduğunu belirterek, "İki taraf arasında en üst düzeyde iletişim önceden, hükümetin göreve başlamasının ardından talep edilmeliydi. Eğer (bu iletişim) olsaydı, belki de bugünkü gerginlik düzeyi olmazdı" değerlendirmesinde bulundu.Papandreu, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de kara sularını 12 mile çıkarmasının ancak sonucu Uluslararası Adalet Divanına varacak şekilde, üzerinde uzlaşılmış bir anlaşma ve inisiyatif ile birleştirilmesi halinde mantıklı olacağını savundu.Yunanistan'ın üçüncü ülkelerle kurduğu ittifaklara ilişkin de değerlendirmede bulunan Yunan politikacı, şu ifadeleri kullandı:

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yorgo papandreu, türkiye, yunanistan, açıklama, başbakan