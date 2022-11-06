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https://sputniknews.com.tr/20221106/endonezyadaki-k-pop-konseri-cikan-kargasada-30-kisinin-bayilmasiyla-yarida-kesildi-1063116732.html
Endonezya'daki K-Pop konseri, çıkan kargaşada 30 kişinin bayılmasıyla yarıda kesildi
Endonezya'daki K-Pop konseri, çıkan kargaşada 30 kişinin bayılmasıyla yarıda kesildi
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da K-Pop grubu NCT 127'nin ülkede gerçekleştirdiği ilk konser, çıkan kargaşada 30 kişinin bayılması üzerine yarıda kesilmek... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T01:12+0300
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yaşam
k-pop
endonezya
konser
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K-Pop grubu NCT 127, Endonezya'da gerçekleştireceği bir dizi konserin ilk gününde performanslarını sergilemek için sahneye çıktı.Grubun sahneye çıktığı ilk anlarda ayakta duran kalabalığın sahneye doğru ilerlemesiyle, alanda kargaşa yaşandı.Müzik grubu üyeleri, ilk anlarda yaşanan kargaşayı önlemek için kalabalık dinleyici grubunun öndeki demirlere baskı yapmaması konusunda uyarıda bulundu.K-Pop grubu üyelerinin ve alandaki yetkililerin tüm uyarılarına rağmen kargaşanın devam etmesi üzerine, grup sahneden ayrıldı ve konser yarıda kesilmek zorunda kaldı.Bölge polisi daha sonra en az 30 seyircinin bayıldığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.Konserin organizatörü Dyandra Global, konserde neler olduğunu açıklığa kavuşturmak ve ilgili herkesten özür dilemek için bir açıklama yayınladı.Açıklamada, "Kimse yaralanmadığı için çok minnettarız. Ancak seyircinin güvenlik ve emniyetini birinci öncelik olarak gördüğümüz için gösterinin durması kaçınılmaz oldu" ifadelerine yer verildi.Doğu Java'nın Malang şehrindeki Kanjuruhan Stadyumu'nda 1 Ekim 2022'de meydana gelen izdihamda 133 kişi hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221017/1062408796.html
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k-pop, endonezya, konser
k-pop, endonezya, konser

Endonezya'daki K-Pop konseri, çıkan kargaşada 30 kişinin bayılmasıyla yarıda kesildi

01:12 06.11.2022
© AFP 2022 / JUNG YEON-JEK-Pop grubu NCT 127
K-Pop grubu NCT 127 - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© AFP 2022 / JUNG YEON-JE
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Endonezya'nın başkenti Cakarta'da K-Pop grubu NCT 127'nin ülkede gerçekleştirdiği ilk konser, çıkan kargaşada 30 kişinin bayılması üzerine yarıda kesilmek zorunda kaldı.
K-Pop grubu NCT 127, Endonezya'da gerçekleştireceği bir dizi konserin ilk gününde performanslarını sergilemek için sahneye çıktı.
Grubun sahneye çıktığı ilk anlarda ayakta duran kalabalığın sahneye doğru ilerlemesiyle, alanda kargaşa yaşandı.
Müzik grubu üyeleri, ilk anlarda yaşanan kargaşayı önlemek için kalabalık dinleyici grubunun öndeki demirlere baskı yapmaması konusunda uyarıda bulundu.
K-Pop grubu üyelerinin ve alandaki yetkililerin tüm uyarılarına rağmen kargaşanın devam etmesi üzerine, grup sahneden ayrıldı ve konser yarıda kesilmek zorunda kaldı.
Bölge polisi daha sonra en az 30 seyircinin bayıldığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Konserin organizatörü Dyandra Global, konserde neler olduğunu açıklığa kavuşturmak ve ilgili herkesten özür dilemek için bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, "Kimse yaralanmadığı için çok minnettarız. Ancak seyircinin güvenlik ve emniyetini birinci öncelik olarak gördüğümüz için gösterinin durması kaçınılmaz oldu" ifadelerine yer verildi.
Doğu Java'nın Malang şehrindeki Kanjuruhan Stadyumu'nda 1 Ekim 2022'de meydana gelen izdihamda 133 kişi hayatını kaybetmişti.
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