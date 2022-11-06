https://sputniknews.com.tr/20221106/bogazliyanda-ataturk-bustune-zarar-veren-supheli-tutuklandi-1063124076.html
Atatürk büstüne zarar veren şüpheli tutuklandı
Atatürk büstüne zarar veren şüpheli tutuklandı
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde okul bahçesindeki Atatürk büstüne zarar veren zanlı tutuklandı. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T14:08+0300
2022-11-06T14:08+0300
2022-11-06T14:09+0300
türkiye
atatürk
büst
atatürk büstü
tutuklama
yozgat
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Yozgat'ta Yenipazar beldesi Aşağısarıkaya İlkokulu bahçesindeki Atatürk büstüne önceki gün benzin döküp yakarak zarar veren şüpheli D.S. (24), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Öte yandan şüphelinin ağabeyi A.S'nin de 28 Ekim'de aynı Atatürk büstüne çekiçle zarar verdiği, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221101/2-kadin-belediye-personeline-asitle-saldiran-sahis-tutuklandi-1062955516.html
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atatürk, büst, atatürk büstü, tutuklama, yozgat
atatürk, büst, atatürk büstü, tutuklama, yozgat
Atatürk büstüne zarar veren şüpheli tutuklandı
14:08 06.11.2022 (güncellendi: 14:09 06.11.2022) Abone ol
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde okul bahçesindeki Atatürk büstüne zarar veren zanlı tutuklandı.
Yozgat'ta Yenipazar beldesi Aşağısarıkaya İlkokulu bahçesindeki Atatürk büstüne önceki gün benzin döküp yakarak zarar veren şüpheli D.S. (24), jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan şüphelinin ağabeyi A.S'nin de 28 Ekim'de aynı Atatürk büstüne çekiçle zarar verdiği, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.