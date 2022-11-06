https://sputniknews.com.tr/20221106/anket-toggun-en-cok-sevilen-rengi-belli-oldu-1063134099.html

Anket: Togg'un en çok beğenilen rengi belli oldu

Anket: Togg'un en çok beğenilen rengi belli oldu

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un sosyal medya hesabından yapılan ankete göre, aracın en sevilen rengi 'Kapadokya' oldu. 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T23:06+0300

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togg

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renk

otomobil

türkiye

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Sosyal medya hesaplarından yapılan anketlere göre Togg'un en sevilen rengi belli oldu. Anketlere katılım gösteren kullanıcıların oylarına göre en sevilen rengin 'Kapadokya' olduğu görüldü.Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik. Renk anketimizin birincisi Kapadokya oldu. Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20221104/togg-akilli-otomobillerin-uretim-asamalarini-paylasti-1063086299.html

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togg, araba, anket, renk, otomobil, türkiye