https://sputniknews.com.tr/20221106/anket-toggun-en-cok-sevilen-rengi-belli-oldu-1063134099.html
Anket: Togg'un en çok beğenilen rengi belli oldu
Anket: Togg'un en çok beğenilen rengi belli oldu
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un sosyal medya hesabından yapılan ankete göre, aracın en sevilen rengi 'Kapadokya' oldu. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T23:06+0300
2022-11-06T23:06+0300
2022-11-06T23:06+0300
togg
yaşam
araba
anket
renk
otomobil
türkiye
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Sosyal medya hesaplarından yapılan anketlere göre Togg'un en sevilen rengi belli oldu. Anketlere katılım gösteren kullanıcıların oylarına göre en sevilen rengin 'Kapadokya' olduğu görüldü.Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik. Renk anketimizin birincisi Kapadokya oldu. Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221104/togg-akilli-otomobillerin-uretim-asamalarini-paylasti-1063086299.html
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togg, araba, anket, renk, otomobil, türkiye
togg, araba, anket, renk, otomobil, türkiye
Anket: Togg'un en çok beğenilen rengi belli oldu
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Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un sosyal medya hesabından yapılan ankete göre, aracın en sevilen rengi 'Kapadokya' oldu.
Sosyal medya hesaplarından yapılan anketlere göre Togg'un en sevilen rengi belli oldu.
Anketlere katılım gösteren kullanıcıların oylarına göre en sevilen rengin 'Kapadokya' olduğu görüldü.
Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik. Renk anketimizin birincisi Kapadokya oldu. Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.