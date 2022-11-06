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https://sputniknews.com.tr/20221106/anket-toggun-en-cok-sevilen-rengi-belli-oldu-1063134099.html
Anket: Togg'un en çok beğenilen rengi belli oldu
Anket: Togg'un en çok beğenilen rengi belli oldu
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un sosyal medya hesabından yapılan ankete göre, aracın en sevilen rengi 'Kapadokya' oldu. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
araba
anket
renk
otomobil
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Sosyal medya hesaplarından yapılan anketlere göre Togg'un en sevilen rengi belli oldu. Anketlere katılım gösteren kullanıcıların oylarına göre en sevilen rengin 'Kapadokya' olduğu görüldü.Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik. Renk anketimizin birincisi Kapadokya oldu. Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221104/togg-akilli-otomobillerin-uretim-asamalarini-paylasti-1063086299.html
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togg, araba, anket, renk, otomobil, türkiye
togg, araba, anket, renk, otomobil, türkiye

Anket: Togg'un en çok beğenilen rengi belli oldu

23:06 06.11.2022
© AATürkiye'nin yerli otomobili Togg'un sosyal medya hesabından yapılan ankete göre, aracın en sevilen rengi 'Kapadokya' oldu.
Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un sosyal medya hesabından yapılan ankete göre, aracın en sevilen rengi 'Kapadokya' oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© AA
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Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un sosyal medya hesabından yapılan ankete göre, aracın en sevilen rengi 'Kapadokya' oldu.
Sosyal medya hesaplarından yapılan anketlere göre Togg'un en sevilen rengi belli oldu.
Anketlere katılım gösteren kullanıcıların oylarına göre en sevilen rengin 'Kapadokya' olduğu görüldü.
Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sizlerden gelen 500.000'den fazla yorum ve etkileşimi inceledik. Renk anketimizin birincisi Kapadokya oldu. Sosyal medya hesaplarımızdan anketimize katılan herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
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