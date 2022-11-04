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Togg, akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı
Togg, akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı
Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T22:39+0300
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ekonomi
togg
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üretim
araba
twitter
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#YeniLigGemlik etiketinin kullanıldığı tweette Togg'un üretim aşamalarının yer aldığı video paylaşıldı.Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221103/cumhurbaskani-erdogandan-togg-paylasimi-iste-fabrika-iste-banttan-indirdigimiz-ilk-akilli-cihaz-1063044996.html
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togg, video, üretim, araba, twitter
togg, video, üretim, araba, twitter

Togg, akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı

22:39 04.11.2022
© AATOGG
TOGG - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© AA
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Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız. Videomuzun uzun versiyonunu Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz" ifadesi kullanıldı.
#YeniLigGemlik etiketinin kullanıldığı tweette Togg'un üretim aşamalarının yer aldığı video paylaşıldı.
Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.
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