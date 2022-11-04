https://sputniknews.com.tr/20221104/togg-akilli-otomobillerin-uretim-asamalarini-paylasti-1063086299.html
Togg, akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı
Togg, akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı
Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T22:39+0300
2022-11-04T22:39+0300
2022-11-04T22:39+0300
ekonomi
togg
video
üretim
araba
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060575640_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d4ebc9fb4f39caa3f9d75906709af9a4.jpg
#YeniLigGemlik etiketinin kullanıldığı tweette Togg'un üretim aşamalarının yer aldığı video paylaşıldı.Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20221103/cumhurbaskani-erdogandan-togg-paylasimi-iste-fabrika-iste-banttan-indirdigimiz-ilk-akilli-cihaz-1063044996.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1060575640_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_4fd56fdafc848e9dd69d2257996ab1f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
togg, video, üretim, araba, twitter
togg, video, üretim, araba, twitter
Togg, akıllı otomobillerin üretim aşamalarını paylaştı
Abone ol
Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, "Teknoloji Kampüsümüzün son halini 7/24 #HeyeCanlı Youtube kanalımızdan canlı olarak sizlere aktarmıştık. Şimdi de akıllı cihazlarımızın üretim aşamaları ile karşınızdayız. Videomuzun uzun versiyonunu Youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz" ifadesi kullanıldı.
#YeniLigGemlik etiketinin kullanıldığı tweette Togg'un üretim aşamalarının yer aldığı video paylaşıldı.
Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.