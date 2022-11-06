https://sputniknews.com.tr/20221106/adanada-yol-kenarinda-bebek-cesedi-bulundu-1063132764.html

Adana'da yol kenarında bebek cesedi bulundu

Adana'da yol kenarında bebek cesedi bulundu

Adana'da tren yolunun kenarında poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Cinsiyetinin kız olduğu belirlenen bebeğin cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu... 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T22:08+0300

2022-11-06T22:08+0300

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türkiye

adana

seyhan

tren

bebek

ceset

poşet

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Adana Seyhan'da Fevzipaşa Mahallesi Ray Sokak’ta yürüyen kişiler, tren yolunun kenarına atılmış poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kız olduğu belirlenen bebeğin, kim tarafından bırakıldığı tespit edilemedi.Bebeğin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220914/cop-konteyneri-yaninda-olu-halde-bulunan-bebegin-anne-ve-babasi-tutuklandi--1061200319.html

türkiye

adana

seyhan

bebek

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adana, seyhan, tren, bebek, ceset, poşet