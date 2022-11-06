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Adana'da yol kenarında bebek cesedi bulundu
Adana'da yol kenarında bebek cesedi bulundu
Adana'da tren yolunun kenarında poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Cinsiyetinin kız olduğu belirlenen bebeğin cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T22:08+0300
2022-11-06T22:21+0300
türkiye
adana
seyhan
tren
bebek
ceset
poşet
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Adana Seyhan'da Fevzipaşa Mahallesi Ray Sokak’ta yürüyen kişiler, tren yolunun kenarına atılmış poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kız olduğu belirlenen bebeğin, kim tarafından bırakıldığı tespit edilemedi.Bebeğin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220914/cop-konteyneri-yaninda-olu-halde-bulunan-bebegin-anne-ve-babasi-tutuklandi--1061200319.html
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adana, seyhan, tren, bebek, ceset, poşet
adana, seyhan, tren, bebek, ceset, poşet

Adana'da yol kenarında bebek cesedi bulundu

22:08 06.11.2022 (güncellendi: 22:21 06.11.2022)
© DHAAdana'da tren yolunun kenarında, poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Cinsiyetinin kız olduğu belirlenen bebeğin cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adana'da tren yolunun kenarında, poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Cinsiyetinin kız olduğu belirlenen bebeğin cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© DHA
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Adana'da tren yolunun kenarında poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Cinsiyetinin kız olduğu belirlenen bebeğin cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adana Seyhan'da Fevzipaşa Mahallesi Ray Sokak’ta yürüyen kişiler, tren yolunun kenarına atılmış poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi gördü.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kız olduğu belirlenen bebeğin, kim tarafından bırakıldığı tespit edilemedi.
Bebeğin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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