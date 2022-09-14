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Çöp konteyneri yanında cesedi bulunan bebeğin anne ve babası tutuklandı
Çöp konteyneri yanında cesedi bulunan bebeğin anne ve babası tutuklandı
Gaziantep'te, çöp konteynerinin yanında cesedi bulunan ve 1 hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebek ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 800 saatlik kamera... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T23:47+0300
2022-09-14T23:47+0300
türkiye
gaziantep
ceset
bebek
tutuklama
anne
baba
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Olay, 12 Eylül günü Gaziantep'in Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Çöp konteynerinin yanında hareketsiz yatan bebeği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbarla gelen ekipler, 1 hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bebeğin cansız bedeni, inceleme sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu Otopsi Merkezi’ne gönderildi.800 saatli̇k kamera kayıtları i̇ncelendi̇Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bebeği çöp konteynerinin yanına bırakan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Ekipler, soruşturma kapsamında 800 saatlik MOBESE görüntülerini inceledi. Kamera kayıtlarının yanı sıra, mahalle sakinleri ile görüşülerek bilgiler elde edildi. Ayrıca, bölgede çocuk bekleyen ailelerle de tek tek görüşüldü.2 ki̇şi̇ tutuklandıEkipler, yaptıkları çalışma kapsamında olayla ilgisinin bulunduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden bebeğin anne-babası olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220727/istanbulda-yeni-dogan-bebegini-cop-konteynerine-atan-kadin-tutuklandi-1059206931.html
türkiye
gaziantep
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gaziantep, ceset, bebek, tutuklama, anne, baba
gaziantep, ceset, bebek, tutuklama, anne, baba

Çöp konteyneri yanında cesedi bulunan bebeğin anne ve babası tutuklandı

23:47 14.09.2022
© AAGözaltı- Polis- Operasyon
Gözaltı- Polis- Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AA
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Gaziantep'te, çöp konteynerinin yanında cesedi bulunan ve 1 hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebek ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 800 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalanan şüphelilerden bebeğin anne-babası olduğu tespit edilen edilen 2 kişi tutuklandı.
Olay, 12 Eylül günü Gaziantep'in Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Çöp konteynerinin yanında hareketsiz yatan bebeği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.
İhbarla gelen ekipler, 1 hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bebeğin cansız bedeni, inceleme sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

800 saatli̇k kamera kayıtları i̇ncelendi̇

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bebeği çöp konteynerinin yanına bırakan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, soruşturma kapsamında 800 saatlik MOBESE görüntülerini inceledi. Kamera kayıtlarının yanı sıra, mahalle sakinleri ile görüşülerek bilgiler elde edildi. Ayrıca, bölgede çocuk bekleyen ailelerle de tek tek görüşüldü.

2 ki̇şi̇ tutuklandı

Ekipler, yaptıkları çalışma kapsamında olayla ilgisinin bulunduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden bebeğin anne-babası olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay yeri, sokak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
TÜRKİYE
İstanbul'da yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan kadın tutuklandı
27 Temmuz, 16:44
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