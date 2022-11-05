https://sputniknews.com.tr/20221105/lubnan-basbakani-suudi-arabistanin-ulkesini-yalniz-birakmadigini-soyledi-1063112761.html

Lübnan Başbakanı, Suudi Arabistan'ın ülkesini yalnız bırakmadığını söyledi

Lübnan Başbakanı, Suudi Arabistan'ın ülkesini yalnız bırakmadığını söyledi

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Suudi Arabistan'ın Lübnan'ı yalnız bırakmadığını, yanında olduğunu belirtti. 05.11.2022, Sputnik Türkiye

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necib mikati

suudi arabistan

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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Başbakan Mikati, Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari'nin daveti üzerine başkent Beyrut'taki UNESCO binasında "Taif Anlaşması'nın 33. Yıldönümü Ulusal Konferansı"na katıldı.Konferansta basın açıklaması yapan Mikati, "Taif Anlaşması, Lübnan'da yaklaşık 30 yıl önceki iç savaşı sonlandırmasından ötürü büyük önem taşıyor. Suudi Arabistan, Lübnan'ı yalnız bırakmadı, Lübnan'ın yanında oldu" dedi.Açıklamasında günün önemine değinen Mikati, "Bugün yapılan bu konferans da Suudi Arabistan'ın Lübnan'ı yalnız bırakmadığını yeniden gösterdi." ifadelerini kullandı.Mikati, konferansa katılımın yoğun olmasının Lübnan için hala en uygunu olan Taif Anlaşması'nın içeriğinin teyidi anlamı taşıdığını belirtti.Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçisi Velid el-Buhari, konferansın Suudi Arabistan'ın, Lübnan'ın güvenliğini, toprak bütünlüğünü, istikrarını ve ulusal paktını koruma konusundaki önemini yansıttığını ifade etti.Lübnanlı liderlerin bilgeliğine ve halkın istikrar içinde yaşama özlemini karşılama gayretine güvendiklerini kaydeden Buhari, birlikte yaşama formülünün hayata geçirmek ve Lübnan'ın milli kimliği ile Araplığını korumak gerektiğini belirtti.Lübnan'da 1975-1990 yılları arasında farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaş Taif Antlaşması ile sonlanmıştı. Ülkedeki yönetiminde din ve mezhepler arasında denge sağlayan anlaşma Lübnanlı yetkililer tarafından 1989 yılında Suudi Arabistan'da imzalanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221102/1062981979.html

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