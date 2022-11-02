Lübnan'da Cumhurbaşkanının seçilmemesi nedeniyle Baabda Sarayı boş kaldı

Bunun nasıl prensipte kaldığına açıklık getiren Nefah, "Seçim yerine cumhurbaşkanı üzerinde tüm siyasi partilerin uzlaşması gerekiyor. Çünkü mecliste çoğunluğu elinde tutacak bir taraf yok. Bu yüzden siyasi partiler uzlaşı sağlanan adayı tayin ediyor ve meclisteki oylama ile de duyuruyor" dedi.