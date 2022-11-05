https://sputniknews.com.tr/20221105/kiev-alman-siyasetciyi-ateskes-cagrisi-yaptigi-icin-teror-listesine-aldi-1063110218.html

Kiev, Alman siyasetçiyi ateşkes çağrısı yaptığı için ‘terör listesine’ aldı

Kiev, Alman siyasetçiyi ateşkes çağrısı yaptığı için ‘terör listesine’ aldı

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Mützenich, ateşkes çağrısı yaptığı için Kiev tarafından ‘terör listesine’ alındı. 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T20:17+0300

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ukrayna krizi

almanya

spd

rolf mützenich

ateşkes

antonio guterres

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Alman haber ajansı dpa’nın aktardığına göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Rolf Mützenich, ateşkes çağrısı yaptığı ve ihtilafın diplomatik yollarla çözümünü savunduğu için Ukrayna hükümeti tarafından ‘terör listesine’ alındığını söyledi.Mützenich, “Ukrayna hükümetinin, ateşkes çağrısı yaptığım ve sorunun çözümü için daha fazla diplomatik adım olasılığını savunduğum gerekçesiyle beni ‘terör listesine’ almasından son derece rahatsız oldum” dedi.Alman politikacı, ateşkes çağrısında bulunmak ‘terör listesine’ alınmak için bir neden ise, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de Ukrayna'daki ihtilafla ilgili diplomasiden yana tutumu nedeniyle aynı listeye dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.Mützenich ayrıca, Ukrayna'daki çatışmaya karşı diplomasiyi savunanların ‘ayrımcılığa’ maruz kaldığını belirterek, “Gerçek şu ki savaşların çoğu savaş meydanında sona ermedi” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221105/saksonya-basbakani-kretschmer-ukraynadaki-ihtilaf-ancak-muzakere-yoluyla-cozulebilir-1063109158.html

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