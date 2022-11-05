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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221105/kiev-alman-siyasetciyi-ateskes-cagrisi-yaptigi-icin-teror-listesine-aldi-1063110218.html
Kiev, Alman siyasetçiyi ateşkes çağrısı yaptığı için ‘terör listesine’ aldı
Kiev, Alman siyasetçiyi ateşkes çağrısı yaptığı için ‘terör listesine’ aldı
Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Mützenich, ateşkes çağrısı yaptığı için Kiev tarafından ‘terör listesine’ alındı. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T20:17+0300
2022-11-05T20:59+0300
ukrayna krizi
almanya
spd
rolf mützenich
ateşkes
antonio guterres
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Alman haber ajansı dpa’nın aktardığına göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Rolf Mützenich, ateşkes çağrısı yaptığı ve ihtilafın diplomatik yollarla çözümünü savunduğu için Ukrayna hükümeti tarafından ‘terör listesine’ alındığını söyledi.Mützenich, “Ukrayna hükümetinin, ateşkes çağrısı yaptığım ve sorunun çözümü için daha fazla diplomatik adım olasılığını savunduğum gerekçesiyle beni ‘terör listesine’ almasından son derece rahatsız oldum” dedi.Alman politikacı, ateşkes çağrısında bulunmak ‘terör listesine’ alınmak için bir neden ise, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de Ukrayna'daki ihtilafla ilgili diplomasiden yana tutumu nedeniyle aynı listeye dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.Mützenich ayrıca, Ukrayna'daki çatışmaya karşı diplomasiyi savunanların ‘ayrımcılığa’ maruz kaldığını belirterek, “Gerçek şu ki savaşların çoğu savaş meydanında sona ermedi” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221105/saksonya-basbakani-kretschmer-ukraynadaki-ihtilaf-ancak-muzakere-yoluyla-cozulebilir-1063109158.html
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almanya, spd, rolf mützenich, ateşkes, antonio guterres
almanya, spd, rolf mützenich, ateşkes, antonio guterres

Kiev, Alman siyasetçiyi ateşkes çağrısı yaptığı için ‘terör listesine’ aldı

20:17 05.11.2022 (güncellendi: 20:59 05.11.2022)
© AAUkrayna bayrağı
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© AA
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Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Mützenich, ateşkes çağrısı yaptığı için Kiev tarafından ‘terör listesine’ alındı.
Alman haber ajansı dpa’nın aktardığına göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri Rolf Mützenich, ateşkes çağrısı yaptığı ve ihtilafın diplomatik yollarla çözümünü savunduğu için Ukrayna hükümeti tarafından ‘terör listesine’ alındığını söyledi.
Mützenich, “Ukrayna hükümetinin, ateşkes çağrısı yaptığım ve sorunun çözümü için daha fazla diplomatik adım olasılığını savunduğum gerekçesiyle beni ‘terör listesine’ almasından son derece rahatsız oldum” dedi.
Alman politikacı, ateşkes çağrısında bulunmak ‘terör listesine’ alınmak için bir neden ise, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de Ukrayna'daki ihtilafla ilgili diplomasiden yana tutumu nedeniyle aynı listeye dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.
Mützenich ayrıca, Ukrayna'daki çatışmaya karşı diplomasiyi savunanların ‘ayrımcılığa’ maruz kaldığını belirterek, “Gerçek şu ki savaşların çoğu savaş meydanında sona ermedi” ifadelerini kullandı.
Michael Kretschmer - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
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