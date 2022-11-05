Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221105/saksonya-basbakani-kretschmer-ukraynadaki-ihtilaf-ancak-muzakere-yoluyla-cozulebilir-1063109158.html
Saksonya Başbakanı Kretschmer: Ukrayna'daki ihtilaf ancak müzakere yoluyla çözülebilir
Saksonya Başbakanı Kretschmer: Ukrayna'daki ihtilaf ancak müzakere yoluyla çözülebilir
Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer, Ukrayna'daki ihtilafın savaş değil, ancak müzakerler yoluyla çözülebileceğini söyledi. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T19:34+0300
2022-11-05T19:34+0300
ukrayna krizi
michael kretschmer
saksonya
almanya
ukrayna
rusya
ukrayna krizi
savaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043902079_0:51:1001:614_1920x0_80_0_0_39c54d2f5c51783120359c74c68a0545.jpg
Almanya'nın Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, Hristiyan Demokrat Birliği’nin Leipzig yakınlarında düzenlenen parti konferansında yaptığı konuşmada, silahlı çatışmaların savaş alanlarında değil, her zaman müzakere masasında bittiğini belirterek, Ukrayna'daki ihtilafın bir an önce sona erdirilmesi için müzakerelere başlanması gerektiğini ifade etti.Kretschmer, çatışmanın tarafları arasında görüşme yapılabilmesi için farklı pozisyonların tartışılabileceği koşulların olması gerektiğini belirterek, “Savaşlar, asla savaş meydanında bitmez, müzakere masasında biter. Silahlar ne kadar kısa sürede susturulursa o kadar iyi olur” dedi.Çatışmanın sona ermesinden sonra da Rusya'nın Avrupa Birliği'nin komşusu olmaya devam edeceğine vurgu yapan politikacı, “Yeniden birbirimizle konuşmak, ticaret yapmak zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20210226/saksonya-baskanindan-rusyaya-yaptirimlara-elestiri-birbirimiz-hakkinda-degil-dogrudan-birbirimizle-1043902111.html
saksonya
almanya
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043902079_56:0:943:665_1920x0_80_0_0_f05face0baee4bfbf88c1852887c2a42.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
michael kretschmer, saksonya, almanya, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, savaş
michael kretschmer, saksonya, almanya, ukrayna, rusya, ukrayna krizi, savaş

Saksonya Başbakanı Kretschmer: Ukrayna'daki ihtilaf ancak müzakere yoluyla çözülebilir

19:34 05.11.2022
© AP Photo / Sebastian KahnertMichael Kretschmer
Michael Kretschmer - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© AP Photo / Sebastian Kahnert
Abone olTelegram
Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer, Ukrayna'daki ihtilafın savaş değil, ancak müzakerler yoluyla çözülebileceğini söyledi.
Almanya'nın Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, Hristiyan Demokrat Birliği’nin Leipzig yakınlarında düzenlenen parti konferansında yaptığı konuşmada, silahlı çatışmaların savaş alanlarında değil, her zaman müzakere masasında bittiğini belirterek, Ukrayna'daki ihtilafın bir an önce sona erdirilmesi için müzakerelere başlanması gerektiğini ifade etti.
Kretschmer, çatışmanın tarafları arasında görüşme yapılabilmesi için farklı pozisyonların tartışılabileceği koşulların olması gerektiğini belirterek, “Savaşlar, asla savaş meydanında bitmez, müzakere masasında biter. Silahlar ne kadar kısa sürede susturulursa o kadar iyi olur” dedi.
Çatışmanın sona ermesinden sonra da Rusya'nın Avrupa Birliği'nin komşusu olmaya devam edeceğine vurgu yapan politikacı, “Yeniden birbirimizle konuşmak, ticaret yapmak zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.
Michael Kretschmer - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2021
DÜNYA
Saksonya Başkanı'ndan Rusya'ya yaptırımlara eleştiri: 'Birbirimiz hakkında değil, doğrudan birbirimizle konuşmalıyız'
26 Şubat 2021, 00:55
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала