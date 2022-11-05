https://sputniknews.com.tr/20221105/saksonya-basbakani-kretschmer-ukraynadaki-ihtilaf-ancak-muzakere-yoluyla-cozulebilir-1063109158.html

Saksonya Başbakanı Kretschmer: Ukrayna'daki ihtilaf ancak müzakere yoluyla çözülebilir

Saksonya Başbakanı Kretschmer: Ukrayna'daki ihtilaf ancak müzakere yoluyla çözülebilir

Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer, Ukrayna'daki ihtilafın savaş değil, ancak müzakerler yoluyla çözülebileceğini söyledi. 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T19:34+0300

2022-11-05T19:34+0300

2022-11-05T19:34+0300

ukrayna krizi

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Almanya'nın Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, Hristiyan Demokrat Birliği’nin Leipzig yakınlarında düzenlenen parti konferansında yaptığı konuşmada, silahlı çatışmaların savaş alanlarında değil, her zaman müzakere masasında bittiğini belirterek, Ukrayna'daki ihtilafın bir an önce sona erdirilmesi için müzakerelere başlanması gerektiğini ifade etti.Kretschmer, çatışmanın tarafları arasında görüşme yapılabilmesi için farklı pozisyonların tartışılabileceği koşulların olması gerektiğini belirterek, “Savaşlar, asla savaş meydanında bitmez, müzakere masasında biter. Silahlar ne kadar kısa sürede susturulursa o kadar iyi olur” dedi.Çatışmanın sona ermesinden sonra da Rusya'nın Avrupa Birliği'nin komşusu olmaya devam edeceğine vurgu yapan politikacı, “Yeniden birbirimizle konuşmak, ticaret yapmak zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20210226/saksonya-baskanindan-rusyaya-yaptirimlara-elestiri-birbirimiz-hakkinda-degil-dogrudan-birbirimizle-1043902111.html

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