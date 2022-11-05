https://sputniknews.com.tr/20221105/hindistanda-radikal-hindu-lideri-sudhir-suri-vurularak-olduruldu-1063114183.html
Hindistan'da radikal Hindu lideri Sudhir Suri vurularak öldürüldü
Hindistan'da radikal Hindu lideri Sudhir Suri vurularak öldürüldü
Hindistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Amritsar kentinde radikal Hindu liderin vurularak öldürüldüğü açıklandı. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T23:04+0300
2022-11-05T23:04+0300
2022-11-05T23:04+0300
dünya
hindistan
radikal
suikast
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58 yaşındaki radikal Hindu lideri Sudhir Suri, ülkenin kuzeyindeki Amritsar kentinde bulunan Sihlerin 'Altın Tapınak' isimli mabedinde protestolar sırasında iki kişi tarafından vurularak öldürüldü.BBC'nin haberine göre, Pencap emniyet yetkilisi Gaurav Yadav, olayın hemen ardından bölgedeki bir esnafın gözaltına alındığını açıkladı.Suri'nin, tanrılarına yapılan saygısızlığı protesto etmek amacıyla yerel tapınağın dışına çıktığı bilgisi paylaşıldı.Hindistan'da ve yurt dışında yaşayan Sihler, daha önce Suri'yi inançları ve toplulukları hakkında aşağılayıcı yorumlar yapmakla suçlamıştı.Sihizm'in dünyada 23 milyondan fazla mensubunun bulunduğu, bunlardan 20 milyonunun Hindistan'da yaşadığı ifade ediliyor.Dünyadaki en önemli merkezi Hindistan'ın batısındaki Amritsar kenti olan Sihizm'in, bu şehirde 'Altın Tapınak' mabedi bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221010/hindistanda-9-kisiyi-olduren-kaplan-polisin-duzenledigi-operasyonla-olduruldu-1062135588.html
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hindistan, radikal, suikast
hindistan, radikal, suikast
Hindistan'da radikal Hindu lideri Sudhir Suri vurularak öldürüldü
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Hindistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Amritsar kentinde radikal Hindu liderin vurularak öldürüldüğü açıklandı.
58 yaşındaki radikal Hindu lideri Sudhir Suri, ülkenin kuzeyindeki Amritsar kentinde bulunan Sihlerin 'Altın Tapınak' isimli mabedinde protestolar sırasında iki kişi tarafından vurularak öldürüldü.
BBC'nin haberine göre, Pencap emniyet yetkilisi Gaurav Yadav, olayın hemen ardından bölgedeki bir esnafın gözaltına alındığını açıkladı.
Suri'nin, tanrılarına yapılan saygısızlığı protesto etmek amacıyla yerel tapınağın dışına çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Hindistan'da ve yurt dışında yaşayan Sihler, daha önce Suri'yi inançları ve toplulukları hakkında aşağılayıcı yorumlar yapmakla suçlamıştı.
Sihizm'in dünyada 23 milyondan fazla mensubunun bulunduğu, bunlardan 20 milyonunun Hindistan'da yaşadığı ifade ediliyor.
Dünyadaki en önemli merkezi Hindistan'ın batısındaki Amritsar kenti olan Sihizm'in, bu şehirde 'Altın Tapınak' mabedi bulunuyor.