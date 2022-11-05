https://sputniknews.com.tr/20221105/hindistanda-radikal-hindu-lideri-sudhir-suri-vurularak-olduruldu-1063114183.html

Hindistan'da radikal Hindu lideri Sudhir Suri vurularak öldürüldü

Hindistan'da radikal Hindu lideri Sudhir Suri vurularak öldürüldü

Hindistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Amritsar kentinde radikal Hindu liderin vurularak öldürüldüğü açıklandı. 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T23:04+0300

2022-11-05T23:04+0300

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suikast

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58 yaşındaki radikal Hindu lideri Sudhir Suri, ülkenin kuzeyindeki Amritsar kentinde bulunan Sihlerin 'Altın Tapınak' isimli mabedinde protestolar sırasında iki kişi tarafından vurularak öldürüldü.BBC'nin haberine göre, Pencap emniyet yetkilisi Gaurav Yadav, olayın hemen ardından bölgedeki bir esnafın gözaltına alındığını açıkladı.Suri'nin, tanrılarına yapılan saygısızlığı protesto etmek amacıyla yerel tapınağın dışına çıktığı bilgisi paylaşıldı.Hindistan'da ve yurt dışında yaşayan Sihler, daha önce Suri'yi inançları ve toplulukları hakkında aşağılayıcı yorumlar yapmakla suçlamıştı.Sihizm'in dünyada 23 milyondan fazla mensubunun bulunduğu, bunlardan 20 milyonunun Hindistan'da yaşadığı ifade ediliyor.Dünyadaki en önemli merkezi Hindistan'ın batısındaki Amritsar kenti olan Sihizm'in, bu şehirde 'Altın Tapınak' mabedi bulunuyor.

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