https://sputniknews.com.tr/20221010/hindistanda-9-kisiyi-olduren-kaplan-polisin-duzenledigi-operasyonla-olduruldu-1062135588.html

Hindistan'da 9 kişiyi öldüren kaplan, polisin düzenlediği operasyonla öldürüldü

Hindistan'da 9 kişiyi öldüren kaplan, polisin düzenlediği operasyonla öldürüldü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde, 9 kişiyi öldürdüğü tespit edilen kaplan, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda öldürüldü. 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T02:53+0300

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polis

operasyon

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Hindistan Bihar'daki Champaran bölgesinde 9 kişiyi öldüren kaplana karşı 200 polisle operasyon düzenlendi.Operasyonda kaplanın yerini tespit edebilmek için filler de kullanıldı. Tespitin ardından 3 yaşındaki kaplan öldürüldü.Eyaletin vahşi hayvanları koruma müdürü Kumar Gupta, kaplanın insan yaşamı için tehlikeli olarak değerlendirildiği için operasyon başlatıldığını belirtti.BBC'nin aktardığına göre Gupta, sakinleştirme girişimlerinin başarısız olması üzerine hayvanın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.Hindistan, dünyadaki kaplanların yaklaşık yüzde 70'ine ev sahipliği yapıyor.Kaplanların, yaşadıkları koruma altındaki alanların, hayvanların sayısının artış oranının gerisinde kalmasıyla, doğal yaşam alanlarını terk ettikleri ve insanlara saldırdığı belirtiliyor.Resmi verilere göre, Hindistan'da yılda kaplan saldırıları sonucu 40 ila 50 kişi hayatını kaybediyor.

https://sputniknews.com.tr/20220811/istanbulda-villada-bulunup-koruma-altina-alinan-kaplandan-iyi-haber-1059797632.html

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