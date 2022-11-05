https://sputniknews.com.tr/20221105/abd-ingiltere-fransa-ve-almanya-disisleri-bakanlari-iranin-nukleer-programini-gorustu-1063093203.html
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları İran'ın nükleer programını görüştü
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları İran'ın nükleer programını görüştü
Almanya'nın Münster kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanları İran'ın nükleer programı hakkında bir toplantı... 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T05:17+0300
2022-11-05T05:17+0300
2022-11-05T05:17+0300
dünya
almanya
g7
iran
iran nükleer anlaşması
görüşme
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G7 Dışişleri Bakanları, Almanya’da bir araya geldi. Bu yılın başında G7 dönem başkanlığını devralan Almanya adına Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un ev sahipliğinde gerçekleşen zirveye Fransa, İtalya, Japonya, Kanada, İngiltere ve ABD’nin dışişleri bakanları katıldı. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, G7 toplantısı sırasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bir araya gelerek, İran konusunu görüştüklerini duyurdu. Cleverly paylaşımında, "İngiltere, İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlamak için uluslararası ortaklarla çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221104/almanya-g7-ulkeleri-ukraynaya-yardim-nedeniyle-diger-gorevleri-erteledi-1063084778.html
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almanya, g7, iran, iran nükleer anlaşması, görüşme
almanya, g7, iran, iran nükleer anlaşması, görüşme
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları İran'ın nükleer programını görüştü
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Almanya'nın Münster kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanları İran'ın nükleer programı hakkında bir toplantı yaptı.
G7 Dışişleri Bakanları, Almanya’da bir araya geldi. Bu yılın başında G7 dönem başkanlığını devralan Almanya adına Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un ev sahipliğinde gerçekleşen zirveye Fransa, İtalya, Japonya, Kanada, İngiltere ve ABD’nin dışişleri bakanları katıldı.
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, G7 toplantısı sırasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bir araya gelerek, İran konusunu görüştüklerini duyurdu.
Cleverly paylaşımında, "İngiltere, İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlamak için uluslararası ortaklarla çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.