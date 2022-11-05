https://sputniknews.com.tr/20221105/abd-ingiltere-fransa-ve-almanya-disisleri-bakanlari-iranin-nukleer-programini-gorustu-1063093203.html

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları İran'ın nükleer programını görüştü

ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları İran'ın nükleer programını görüştü

Almanya'nın Münster kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanları İran'ın nükleer programı hakkında bir toplantı... 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T05:17+0300

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dünya

almanya

g7

iran

iran nükleer anlaşması

görüşme

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G7 Dışişleri Bakanları, Almanya’da bir araya geldi. Bu yılın başında G7 dönem başkanlığını devralan Almanya adına Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un ev sahipliğinde gerçekleşen zirveye Fransa, İtalya, Japonya, Kanada, İngiltere ve ABD’nin dışişleri bakanları katıldı. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, G7 toplantısı sırasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bir araya gelerek, İran konusunu görüştüklerini duyurdu. Cleverly paylaşımında, "İngiltere, İran'ın asla nükleer silah sahibi olmamasını sağlamak için uluslararası ortaklarla çalışmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221104/almanya-g7-ulkeleri-ukraynaya-yardim-nedeniyle-diger-gorevleri-erteledi-1063084778.html

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