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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221104/almanya-g7-ulkeleri-ukraynaya-yardim-nedeniyle-diger-gorevleri-erteledi-1063084778.html
Almanya: G7 ülkeleri Ukrayna’ya yardım nedeniyle diğer görevleri erteledi
Almanya: G7 ülkeleri Ukrayna’ya yardım nedeniyle diğer görevleri erteledi
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna’ya yardım etmeye odaklanan G7 üyelerinin diğer birçok görevi bir kenara ittiğini belirtti. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T21:37+0300
2022-11-04T21:37+0300
ukrayna krizi
g7
almanya
almanya dışişleri bakanlığı
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G7 görüşmelerinde son aylar içerisinde Ukraynalılara yardıma odaklanıldığını söyleyen Baerbock, “Evet, bunu yapabilmek için diğer birçok görevi oldukça bilinçli şekilde bir kenara ittik” ifadesini kullandı.Almanya’nın Münster şehrindeki G7 dışişleri bakanları görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Baerbock, Ukrayna’ya son aylarda insani, mali ve askeri alanlarda milyarlarca dolarlık yardım sağlandığını anımsattı.
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g7, almanya, almanya dışişleri bakanlığı
g7, almanya, almanya dışişleri bakanlığı

Almanya: G7 ülkeleri Ukrayna’ya yardım nedeniyle diğer görevleri erteledi

21:37 04.11.2022
© AFP 2022 / BERND LAUTERAnnalena Baerbock
Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© AFP 2022 / BERND LAUTER
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna’ya yardım etmeye odaklanan G7 üyelerinin diğer birçok görevi bir kenara ittiğini belirtti.
G7 görüşmelerinde son aylar içerisinde Ukraynalılara yardıma odaklanıldığını söyleyen Baerbock, “Evet, bunu yapabilmek için diğer birçok görevi oldukça bilinçli şekilde bir kenara ittik” ifadesini kullandı.
Almanya’nın Münster şehrindeki G7 dışişleri bakanları görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Baerbock, Ukrayna’ya son aylarda insani, mali ve askeri alanlarda milyarlarca dolarlık yardım sağlandığını anımsattı.
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