https://sputniknews.com.tr/20221104/almanya-g7-ulkeleri-ukraynaya-yardim-nedeniyle-diger-gorevleri-erteledi-1063084778.html

Almanya: G7 ülkeleri Ukrayna’ya yardım nedeniyle diğer görevleri erteledi

Almanya: G7 ülkeleri Ukrayna’ya yardım nedeniyle diğer görevleri erteledi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna’ya yardım etmeye odaklanan G7 üyelerinin diğer birçok görevi bir kenara ittiğini belirtti. 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T21:37+0300

2022-11-04T21:37+0300

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ukrayna krizi

g7

almanya

almanya dışişleri bakanlığı

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G7 görüşmelerinde son aylar içerisinde Ukraynalılara yardıma odaklanıldığını söyleyen Baerbock, “Evet, bunu yapabilmek için diğer birçok görevi oldukça bilinçli şekilde bir kenara ittik” ifadesini kullandı.Almanya’nın Münster şehrindeki G7 dışişleri bakanları görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Baerbock, Ukrayna’ya son aylarda insani, mali ve askeri alanlarda milyarlarca dolarlık yardım sağlandığını anımsattı.

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g7, almanya, almanya dışişleri bakanlığı