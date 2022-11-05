https://sputniknews.com.tr/20221105/21-yillik-kadin-cinayetinde-zaman-asimi-katil-zanlisi-serbest-1063087876.html

21 yıllık kadın cinayetinde zaman aşımı: Katil zanlısı serbest

21 yıllık kadın cinayetinde zaman aşımı: Katil zanlısı serbest

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 21 yıl önce bir kadını öldürdükten sonra kuyuya atan şüpheli zaman aşımı gerekçesiyle serbest bırakıldı. 05.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kayseri

melikgazi

kadın cinayeti

zaman aşımı

cinayet

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2021 yılının mayıs ayında Kayseri Melikgazi'de Yılanlı Dağı mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban, içinde su bulunmayan kuyuda kemik parçaları görüp polise haber verdi.İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya inen ekipler, kemik parçalarıyla birlikte kadın çantası buldu.Çantada, 2001 yılında kaybolan ve kayıp ilanı verilen Ayşe Kavak'a ait kimlik bulundu.Polisin incelemesinin ardından kemikler, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, öldürüldüğü düşünülen kadının cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.Bu kapsamda olayın meydana geldiği yerde inceleme yapan polis, çok sayıda kişiyle görüştü.Cep telefonu teknik takibe alındı Ekipler ayrıca, Kavak'ın gasbedilen cep telefonunu teknik takibe aldı.Kavak'ın cep telefonunun gasbedildikten sonra içine yeni sim kartı takılarak kullanılamaya devam edildiği belirlendi.Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan gelen otopsi sonuçlarının da ortaya çıkmasıyla cinayeti o dönemde çobanlık yapan M.A.'nın işlediği belirlendi. Şüpheli önceki gün adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinde cinayeti kabul etmedi. Ayşe Kavak'ı öldürmediğini söylediği öğrenilen cinayet zanlısı, suçsuz olduğunu ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20221102/istanbulda-kadin-cinayeti-esini-uykusunda-oldurdu-1062984064.html

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kayseri, melikgazi, kadın cinayeti, zaman aşımı, cinayet