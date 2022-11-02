https://sputniknews.com.tr/20221102/istanbulda-kadin-cinayeti-esini-uykusunda-oldurdu-1062984064.html
İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini uykusunda öldürdü
İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini uykusunda öldürdü
İstanbul Bağcılar'da bir kişi, karısını uyuduğu sırada silahla vurarak öldürdü 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T14:34+0300
2022-11-02T14:34+0300
2022-11-02T14:34+0300
yaşam
istanbul
bağcılar
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Bağcılar'da Faruk K., eşi Kudret K.'yı uyuduğu sırada silahla vurarak öldürdü. Cinayet sonrasında evden ayrılmayan Faruk K. gözaltına alınırken, Kudret K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.DHA'nın haberine göre olay, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Faruk K. (38), elinde silahla eşi Kudret K.(32) uyuduğu sırada bir süre başında bekledi.Faruk K. uyuyan eşinin başına silahla ateş etti. Kudret K. kanlar içinde kalırken, silah sesini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kudret K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet sonrası evden ayrılmayan Faruk K. ise gözaltına alındı.Kudret K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çiftin 11 yaşındaki kızının cinayet sırasında evde olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
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istanbul, bağcılar
İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini uykusunda öldürdü
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İstanbul Bağcılar'da bir kişi, karısını uyuduğu sırada silahla vurarak öldürdü
Bağcılar'da Faruk K., eşi Kudret K.'yı uyuduğu sırada silahla vurarak öldürdü. Cinayet sonrasında evden ayrılmayan Faruk K. gözaltına alınırken, Kudret K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
DHA'nın haberine göre olay, saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Faruk K. (38), elinde silahla eşi Kudret K.(32) uyuduğu sırada bir süre başında bekledi.
Faruk K. uyuyan eşinin başına silahla ateş etti. Kudret K. kanlar içinde kalırken, silah sesini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kudret K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet sonrası evden ayrılmayan Faruk K. ise gözaltına alındı.
Kudret K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Çiftin 11 yaşındaki kızının cinayet sırasında evde olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.