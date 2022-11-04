https://sputniknews.com.tr/20221104/uskudar-belediyesi-universite-ogrencilerinin-istanbul-kart-ucretlerini-karsilayacak-1063073040.html

Üsküdar Belediyesi üniversite öğrencilerinin İstanbul Kart ücretlerini karşılayacak

Üsküdar Belediyesi üniversite öğrencilerinin İstanbul Kart ücretlerini karşılayacak

Üsküdar Belediyesi, ilçede oturan üniversite öğrencilerinin 2022-2023 akademik yılı boyunca İstanbul Kart ücretini karşılayacak. 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T14:31+0300

2022-11-04T14:31+0300

2022-11-04T14:43+0300

üsküdar belediyesi

istanbul kart

ekonomi

ücretsiz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1051949819_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_da4ef5d3d07fe6fcdcb623881a40e512.jpg

Üsküdar Belediyesi bu kez ilçede ikamet eden tüm üniversite öğrencilerine ulaşım desteği sağlama kararı aldı.Binlerce üniversite öğrencisini ilgilendiren müjdeyi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya üzerinden duyurdu. Hilmi Türkmen mesajında "Ve müjdemizi açıklıyoruz. Öncelikle; öğrenci evlerinin doğal gaz faturalarını ödemeye devam ediyoruz. Şimdi; Üsküdar'da ikamet eden tüm üniversite öğrencilerimizin İstanbul Kart (Akbil) ücretini de yıl boyu ödeyeceğiz. Sizi çok seviyoruz!" dedi.Kalabalık bir öğrenci evinden sosyal medya ile duyurduğu müjdenin altına başvuru adresini de ekleyen Hilmi Türkmen ayrıca öğrencilerle birlikte fotoğraflarını ve videosunu da paylaştı. Türkmen, müjdesini video ile de açıkladı.Doğalgaz desteği sürüyorÜniversite öğrencilerinin yaşadığı öğrenci evlerine aylık doğal gaz destek miktarı da 400 TL'den 600 TL'ye çıkarıldı. Kampanyaya, İstanbul'da bir üniversitede örgün eğitime devam eden ön lisans, lisans veya yüksek lisans öğrencisi olan, ilçe sınırları içerisinde en az 3 öğrencinin ikamet ettiği bir evde kalan, normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam eden ve İGDAŞ abonesi olan öğrenciler katılabiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20221014/ibbden-istanbul-kart-dolandiriciligi-uyarisi-1062316884.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

üsküdar belediyesi, istanbul kart, ücretsiz