https://sputniknews.com.tr/20221104/uskudar-belediyesi-universite-ogrencilerinin-istanbul-kart-ucretlerini-karsilayacak-1063073040.html
Üsküdar Belediyesi üniversite öğrencilerinin İstanbul Kart ücretlerini karşılayacak
Üsküdar Belediyesi üniversite öğrencilerinin İstanbul Kart ücretlerini karşılayacak
Üsküdar Belediyesi, ilçede oturan üniversite öğrencilerinin 2022-2023 akademik yılı boyunca İstanbul Kart ücretini karşılayacak. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T14:31+0300
2022-11-04T14:31+0300
2022-11-04T14:43+0300
üsküdar belediyesi
istanbul kart
ekonomi
ücretsiz
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Üsküdar Belediyesi bu kez ilçede ikamet eden tüm üniversite öğrencilerine ulaşım desteği sağlama kararı aldı.Binlerce üniversite öğrencisini ilgilendiren müjdeyi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya üzerinden duyurdu. Hilmi Türkmen mesajında "Ve müjdemizi açıklıyoruz. Öncelikle; öğrenci evlerinin doğal gaz faturalarını ödemeye devam ediyoruz. Şimdi; Üsküdar'da ikamet eden tüm üniversite öğrencilerimizin İstanbul Kart (Akbil) ücretini de yıl boyu ödeyeceğiz. Sizi çok seviyoruz!" dedi.Kalabalık bir öğrenci evinden sosyal medya ile duyurduğu müjdenin altına başvuru adresini de ekleyen Hilmi Türkmen ayrıca öğrencilerle birlikte fotoğraflarını ve videosunu da paylaştı. Türkmen, müjdesini video ile de açıkladı.Doğalgaz desteği sürüyorÜniversite öğrencilerinin yaşadığı öğrenci evlerine aylık doğal gaz destek miktarı da 400 TL'den 600 TL'ye çıkarıldı. Kampanyaya, İstanbul'da bir üniversitede örgün eğitime devam eden ön lisans, lisans veya yüksek lisans öğrencisi olan, ilçe sınırları içerisinde en az 3 öğrencinin ikamet ettiği bir evde kalan, normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam eden ve İGDAŞ abonesi olan öğrenciler katılabiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221014/ibbden-istanbul-kart-dolandiriciligi-uyarisi-1062316884.html
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üsküdar belediyesi, istanbul kart, ücretsiz
üsküdar belediyesi, istanbul kart, ücretsiz
Üsküdar Belediyesi üniversite öğrencilerinin İstanbul Kart ücretlerini karşılayacak
14:31 04.11.2022 (güncellendi: 14:43 04.11.2022) Abone ol
Üsküdar Belediyesi, ilçede oturan üniversite öğrencilerinin 2022-2023 akademik yılı boyunca İstanbul Kart ücretini karşılayacak.
Üsküdar Belediyesi bu kez ilçede ikamet eden tüm üniversite öğrencilerine ulaşım desteği sağlama kararı aldı.
Binlerce üniversite öğrencisini ilgilendiren müjdeyi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya üzerinden duyurdu. Hilmi Türkmen mesajında "Ve müjdemizi açıklıyoruz. Öncelikle; öğrenci evlerinin doğal gaz faturalarını ödemeye devam ediyoruz. Şimdi; Üsküdar'da ikamet eden tüm üniversite öğrencilerimizin İstanbul Kart (Akbil) ücretini de yıl boyu ödeyeceğiz. Sizi çok seviyoruz!" dedi.
Kalabalık bir öğrenci evinden sosyal medya ile duyurduğu müjdenin altına başvuru adresini de ekleyen Hilmi Türkmen ayrıca öğrencilerle birlikte fotoğraflarını ve videosunu da paylaştı. Türkmen, müjdesini video ile de açıkladı.
Doğalgaz desteği sürüyor
Üniversite öğrencilerinin yaşadığı öğrenci evlerine aylık doğal gaz destek miktarı da 400 TL'den 600 TL'ye çıkarıldı. Kampanyaya, İstanbul'da bir üniversitede örgün eğitime devam eden ön lisans, lisans veya yüksek lisans öğrencisi olan, ilçe sınırları içerisinde en az 3 öğrencinin ikamet ettiği bir evde kalan, normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam eden ve İGDAŞ abonesi olan öğrenciler katılabiliyor.