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İBB'den 'İstanbul Kart' dolandırıcılığı uyarısı
İBB'den 'İstanbul Kart' dolandırıcılığı uyarısı
Son zamanlarda 'İstanbulkart' adını kullanarak açılan sahte hesaplara karşı bir uyarı geldi. Bu yolla banka hesap bilgilerinin ele geçirilebileceği söylenirken... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T18:06+0300
2022-10-14T18:06+0300
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İBB iştiraki Belbim, son zamanlarda açılan sahte sitelerle ilgili uyarılarda bulundu.Banka hesap bilgilerini ele geçirmeye amaçlayan saldırgan sitelerle ilgili yasal işlemleri başlatıldığını açıklayan Belbim, İstanbulkart yükleme işlemleri için resmi site dışındaki adreslerle bilgi paylaşılmaması uyarısında bulundu.İBB'den yapılan uyarı şöyle:''Son zamanlarda İstanbulkart adı kullanılarak sahte siteler açıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu siteler, İstanbulkart yükleme işlemleri adımlarını taklit ederek banka hesap bilgilerini ele geçirme amacı taşımaktadır.Kurumumuzun söz konusu sitelerle ilgisi bulunmamakta olup yasal işlemleri başlattığımızı duyurmak isteriz.İstanbulkart yükleme işlemlerini en güvenli şekilde İstanbulkart Mobil uygulamamızdan ve resmi web sitemiz www.istanbulkart.istanbul adresinden yapabilirsiniz.İstanbulkart yükleme işlemleri için resmi kanallarımız dışında herhangi bir sitede kredi kartı numarası, şifre, kimlik numarası gibi kişisel bilgilerin girilmemesi kişisel güvenliğiniz açısından son derece önemlidir"
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istanbul, istanbul kart

İBB'den 'İstanbul Kart' dolandırıcılığı uyarısı

18:06 14.10.2022
© AAİstanbulKart
İstanbulKart - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© AA
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Son zamanlarda 'İstanbulkart' adını kullanarak açılan sahte hesaplara karşı bir uyarı geldi. Bu yolla banka hesap bilgilerinin ele geçirilebileceği söylenirken resmi kanallar hariç başka bir yerde işlem yapılmaması istendi.
İBB iştiraki Belbim, son zamanlarda açılan sahte sitelerle ilgili uyarılarda bulundu.
Banka hesap bilgilerini ele geçirmeye amaçlayan saldırgan sitelerle ilgili yasal işlemleri başlatıldığını açıklayan Belbim, İstanbulkart yükleme işlemleri için resmi site dışındaki adreslerle bilgi paylaşılmaması uyarısında bulundu.
İBB'den yapılan uyarı şöyle:
''Son zamanlarda İstanbulkart adı kullanılarak sahte siteler açıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu siteler, İstanbulkart yükleme işlemleri adımlarını taklit ederek banka hesap bilgilerini ele geçirme amacı taşımaktadır.

Kurumumuzun söz konusu sitelerle ilgisi bulunmamakta olup yasal işlemleri başlattığımızı duyurmak isteriz.İstanbulkart yükleme işlemlerini en güvenli şekilde İstanbulkart Mobil uygulamamızdan ve resmi web sitemiz www.istanbulkart.istanbul adresinden yapabilirsiniz.
İstanbulkart yükleme işlemleri için resmi kanallarımız dışında herhangi bir sitede kredi kartı numarası, şifre, kimlik numarası gibi kişisel bilgilerin girilmemesi kişisel güvenliğiniz açısından son derece önemlidir"
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