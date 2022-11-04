https://sputniknews.com.tr/20221104/surpriz-yumurtadan-uyusturucu-cikti-1063065892.html
'Sürpriz yumurta'dan uyuşturucu çıktı
'Sürpriz yumurta'dan uyuşturucu çıktı
Konya'da bir kargo şirketine gönderilen kutudaki 'sürpriz yumurta'dan uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T13:09+0300
2022-11-04T13:09+0300
2022-11-04T13:09+0300
türkiye
türkiye
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
sürpriz
sürpriz yumurta
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.Ekipler, Karatay ilçesindeki bir kargo şirketi aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.Harekete geçen ekipler, kargo şirketine düzenlediği operasyonda, bir kutunun içine konulmuş ''sürpriz yumurta''da 59 gram metamfetamin ele geçirdi.Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20221102/bakan-soylu-osmaniyede-bu-sabah-duzenlenen-operasyonda-130-uyusturucu-saticisi-gozaltina-alindi-1062966735.html
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türkiye, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, sürpriz, sürpriz yumurta
türkiye, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, sürpriz, sürpriz yumurta
'Sürpriz yumurta'dan uyuşturucu çıktı
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Konya'da bir kargo şirketine gönderilen kutudaki 'sürpriz yumurta'dan uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Karatay ilçesindeki bir kargo şirketi aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, kargo şirketine düzenlediği operasyonda, bir kutunun içine konulmuş ''sürpriz yumurta''da 59 gram metamfetamin ele geçirdi.
Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.