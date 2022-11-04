Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221104/surpriz-yumurtadan-uyusturucu-cikti-1063065892.html
'Sürpriz yumurta'dan uyuşturucu çıktı
'Sürpriz yumurta'dan uyuşturucu çıktı
Konya'da bir kargo şirketine gönderilen kutudaki 'sürpriz yumurta'dan uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T13:09+0300
2022-11-04T13:09+0300
türkiye
türkiye
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
sürpriz
sürpriz yumurta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/04/1063065320_0:87:1200:762_1920x0_80_0_0_928cc31364ddbdbb52937d3aec5a1e08.jpg
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.Ekipler, Karatay ilçesindeki bir kargo şirketi aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.Harekete geçen ekipler, kargo şirketine düzenlediği operasyonda, bir kutunun içine konulmuş ''sürpriz yumurta''da 59 gram metamfetamin ele geçirdi.Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20221102/bakan-soylu-osmaniyede-bu-sabah-duzenlenen-operasyonda-130-uyusturucu-saticisi-gozaltina-alindi-1062966735.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/04/1063065320_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_06c50058df96b60594a2de737ede4fc4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, sürpriz, sürpriz yumurta
türkiye, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, sürpriz, sürpriz yumurta

'Sürpriz yumurta'dan uyuşturucu çıktı

13:09 04.11.2022
© AA'Sürpriz yumurta'dan uyuşturucu çıktı
'Sürpriz yumurta'dan uyuşturucu çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Konya'da bir kargo şirketine gönderilen kutudaki 'sürpriz yumurta'dan uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Karatay ilçesindeki bir kargo şirketi aracılığıyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, kargo şirketine düzenlediği operasyonda, bir kutunun içine konulmuş ''sürpriz yumurta''da 59 gram metamfetamin ele geçirdi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
TÜRKİYE
Bakan Soylu: Osmaniye'de bu sabah düzenlenen operasyonda 130 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı
2 Kasım, 07:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала