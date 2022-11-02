Bakan Soylu: Osmaniye'de bu sabah düzenlenen operasyonda 130 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı

"Milletimiz rahat olsun. 24 saat gerek yargıyla gerek emniyet ve jandarma güçlerimizle olan bu mücadelemiz devam etmektedir. Ülkemizi, milletimizi ve gençlerimizi bu illete bulaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Tarihimizin en güçlü operasyonlarını sürdürerek esas itibarıyla dünya coğrafyalarında bu işle başa çıkılamaması sebebiyle serbest bırakılmasına, göz yumulmasına aldırmadan sınırlarımızdan uyuşturucunun girmesine, gençlerimize musallat olmasına ve bu konuda gelecek nesillerimizin tehdit altında bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu topyekun, hep birlikte yapılan bir mücadeledir. Bu mücadeleyi sonuna kadar inşallah hep birlikte sürdüreceğiz. Allah yardımcımız olsun."