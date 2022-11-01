Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz

Ne terör örgütlerine ne de uyuşturucu baronlarına kaptıracak tek bir evladımız yoktur.

Böyle bir teşkilata nasıl olur da 'Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle kapatıyor' dersiniz, bu ne insafsızlıktır, bu ne vicdansızlıktır.