Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz
20:01 01.11.2022 (güncellendi: 20:44 01.11.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Uyuşturucuyla bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Hükümetimizin cari açığını uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var, onu yarın söyleyeceğim.
Ne terör örgütlerine ne de uyuşturucu baronlarına kaptıracak tek bir evladımız yoktur.
(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara
(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz, haram size kalsın ey siyasiler, bunu da böyle bilin
(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Böyle bir teşkilata nasıl olur da 'Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle kapatıyor' dersiniz, bu ne insafsızlıktır, bu ne vicdansızlıktır.
Uyuşturucuyla mücadelede dünyaya örneğiz.
Terörün hedefleri açısından Kızılay'da bomba patlatmakla yalanı bir silah olarak kullanmak arasında hiçbir fark yoktur.
Güvenlik güçlerimizi, seçilmiş Cumhurbaşkanını, İçişleri Bakanını ilzam ederek kendine siyasi alan açtıklarını sananlar uyuşturucu baronlarına hizmet ediyor.