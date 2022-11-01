Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221101/cumhurbaskani-erdogan-biz-harami-iyi-biliriz-helali-iyi-biliriz--1062952215.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Uyuşturucuyla bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T20:01+0300
2022-11-01T20:44+0300
politika
recep tayyip erdoğan
uyuşturucu
polis akademisi
içişleri bakanlığı
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/01/1062952462_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_caefba7483cc6afac6fc9c46545ad324.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/01/1062952462_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_88c968ce699a463f2a611fc4b7970a9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, uyuşturucu, polis akademisi, içişleri bakanlığı, kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan, uyuşturucu, polis akademisi, içişleri bakanlığı, kemal kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz

20:01 01.11.2022 (güncellendi: 20:44 01.11.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Uyuşturucuyla bu mücadeleyi veren emniyet teşkilatıma bu tür bir hakarette bulunamazsınız, bu tür bir iftirada bulunamazsınız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Hükümetimizin cari açığını uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var, onu yarın söyleyeceğim.
Ne terör örgütlerine ne de uyuşturucu baronlarına kaptıracak tek bir evladımız yoktur.
(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara
(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz, haram size kalsın ey siyasiler, bunu da böyle bilin
(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Böyle bir teşkilata nasıl olur da 'Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle kapatıyor' dersiniz, bu ne insafsızlıktır, bu ne vicdansızlıktır.
Uyuşturucuyla mücadelede dünyaya örneğiz.
Terörün hedefleri açısından Kızılay'da bomba patlatmakla yalanı bir silah olarak kullanmak arasında hiçbir fark yoktur.
Güvenlik güçlerimizi, seçilmiş Cumhurbaşkanını, İçişleri Bakanını ilzam ederek kendine siyasi alan açtıklarını sananlar uyuşturucu baronlarına hizmet ediyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала