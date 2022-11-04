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https://sputniknews.com.tr/20221104/spkdan-22-isme-borsa-yasagi-1063087172.html
SPK’dan 22 isme borsa yasağı
SPK’dan 22 isme borsa yasağı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 22 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararı aldı. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T23:35+0300
2022-11-04T23:35+0300
ekonomi
spk
sermaye piyasası kurulu (spk)
borsa
yasak
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SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama AŞ (ULAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 22 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.Toplam 22 isme getirilen yasağın 7 Kasım’da başlayacağı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221031/spk-baskan-vekili-mutalip-unal-gorevden-alindi-1062900686.html
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spk, sermaye piyasası kurulu (spk), borsa, yasak
spk, sermaye piyasası kurulu (spk), borsa, yasak

SPK’dan 22 isme borsa yasağı

23:35 04.11.2022
© AASPK
SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© AA
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 22 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararı aldı.
SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama AŞ (ULAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle 22 isme borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.
Toplam 22 isme getirilen yasağın 7 Kasım’da başlayacağı bildirildi.
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
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