https://sputniknews.com.tr/20221031/spk-baskan-vekili-mutalip-unal-gorevden-alindi-1062900686.html

SPK Başkan Vekili Mutalip Ünal görevden alındı

SPK Başkan Vekili Mutalip Ünal görevden alındı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Mutalip Ünal ve Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi Ali Akay görevlerinden alındı. 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T14:29+0300

2022-10-31T14:29+0300

2022-10-31T14:29+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanlığı

resmi gazete

spk

sermaye piyasası kurulu (spk)

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Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Mutalip Ünal ve Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi Ali Akay görevlerinden alındı.Kararlara göre, Ünal’dan boşalan başkan vekilliği görevine Enver Usca, Akay’dan boşalan kurul üyeliğine de Bülent Murat Haholu getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20220901/cumhurbaskani-erdogan-serkan-taranoglunu-gorevden-aldi-1060699176.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, resmi gazete, spk, sermaye piyasası kurulu (spk)