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SPK Başkan Vekili Mutalip Ünal görevden alındı
SPK Başkan Vekili Mutalip Ünal görevden alındı
Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Mutalip Ünal ve Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi Ali Akay görevlerinden alındı. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T14:29+0300
2022-10-31T14:29+0300
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recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı
resmi gazete
spk
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Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Mutalip Ünal ve Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi Ali Akay görevlerinden alındı.Kararlara göre, Ünal’dan boşalan başkan vekilliği görevine Enver Usca, Akay’dan boşalan kurul üyeliğine de Bülent Murat Haholu getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/cumhurbaskani-erdogan-serkan-taranoglunu-gorevden-aldi-1060699176.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, resmi gazete, spk, sermaye piyasası kurulu (spk)
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, resmi gazete, spk, sermaye piyasası kurulu (spk)

SPK Başkan Vekili Mutalip Ünal görevden alındı

14:29 31.10.2022
© AAResmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© AA
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Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Mutalip Ünal ve Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi Ali Akay görevlerinden alındı.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Mutalip Ünal ve Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi Ali Akay görevlerinden alındı.
Kararlara göre, Ünal’dan boşalan başkan vekilliği görevine Enver Usca, Akay’dan boşalan kurul üyeliğine de Bülent Murat Haholu getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje ile ilgili hazırlıklar bitmek üzeredir. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleri ile ev sahibi yapacağız dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
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