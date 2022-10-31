https://sputniknews.com.tr/20221031/spk-baskan-vekili-mutalip-unal-gorevden-alindi-1062900686.html
SPK Başkan Vekili Mutalip Ünal görevden alındı
SPK Başkan Vekili Mutalip Ünal görevden alındı
Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Mutalip Ünal ve Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi Ali Akay görevlerinden alındı. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T14:29+0300
2022-10-31T14:29+0300
2022-10-31T14:29+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanlığı
resmi gazete
spk
sermaye piyasası kurulu (spk)
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Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Mutalip Ünal ve Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi Ali Akay görevlerinden alındı.Kararlara göre, Ünal’dan boşalan başkan vekilliği görevine Enver Usca, Akay’dan boşalan kurul üyeliğine de Bülent Murat Haholu getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/cumhurbaskani-erdogan-serkan-taranoglunu-gorevden-aldi-1060699176.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, resmi gazete, spk, sermaye piyasası kurulu (spk)
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanlığı, resmi gazete, spk, sermaye piyasası kurulu (spk)
SPK Başkan Vekili Mutalip Ünal görevden alındı
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Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Mutalip Ünal ve Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi Ali Akay görevlerinden alındı.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Vekili Mutalip Ünal ve Sermaye Piyasası Kurulu Üyesi Ali Akay görevlerinden alındı.
Kararlara göre, Ünal’dan boşalan başkan vekilliği görevine Enver Usca, Akay’dan boşalan kurul üyeliğine de Bülent Murat Haholu getirildi.