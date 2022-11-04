https://sputniknews.com.tr/20221104/sirbistandan-rusyaya-kosova-konusundaki-destek-icin-tesekkur-1063085015.html

Sırbistan’dan Rusya’ya Kosova konusundaki destek için teşekkür

Sırbistan’dan Rusya’ya Kosova konusundaki destek için teşekkür

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vuceviç, Rusya’nın Belgrad Büyükelçisi Alekandr Botsan-Harçenko'ya Moskova'nın Kosova ve Metohija konusunda Belgrad'a verdiği... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T21:37+0300

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Sırbistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Milos Vuceviç’in Kosova ve Metohija'da artan gerilim nedeniyle Rusya Büyükelçisi Alekandr Botsan-Harçenko ile Belgrad'da bir araya geldiği belirtildi.Açıklamada, “Bakan Vuceviç, Rusya Federasyonu'nun Sırbistan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına verdiği sürekli destek için teşekkür etti ve askeri tarafsız devlet statüsünü korumanın ülkenin uzun vadeli stratejik kararlılığı olduğunu kaydetti” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, Vuceviç’in, yeni Sırbistan hükümetinin tüm zorluklara rağmen sorumlu bir barış ve işbirliği politikası izlemeye devam ettiğini, uluslararası hukuka uymaya ve bugüne kadar varılan anlaşmaların tam olarak uygulanmasına bağlı kaldığını vurguladığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20221102/sirbistan-hava-sahasinda-tespit-ettigi-hava-aracini-dusurdu-1062997523.html

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