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Sırbistan’dan Rusya’ya Kosova konusundaki destek için teşekkür
Sırbistan’dan Rusya’ya Kosova konusundaki destek için teşekkür
Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vuceviç, Rusya’nın Belgrad Büyükelçisi Alekandr Botsan-Harçenko'ya Moskova'nın Kosova ve Metohija konusunda Belgrad'a verdiği... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T21:37+0300
2022-11-04T21:37+0300
sırbistan
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Sırbistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Milos Vuceviç’in Kosova ve Metohija'da artan gerilim nedeniyle Rusya Büyükelçisi Alekandr Botsan-Harçenko ile Belgrad'da bir araya geldiği belirtildi.Açıklamada, “Bakan Vuceviç, Rusya Federasyonu'nun Sırbistan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına verdiği sürekli destek için teşekkür etti ve askeri tarafsız devlet statüsünü korumanın ülkenin uzun vadeli stratejik kararlılığı olduğunu kaydetti” ifadeleri kullanıldı.Açıklamada ayrıca, Vuceviç’in, yeni Sırbistan hükümetinin tüm zorluklara rağmen sorumlu bir barış ve işbirliği politikası izlemeye devam ettiğini, uluslararası hukuka uymaya ve bugüne kadar varılan anlaşmaların tam olarak uygulanmasına bağlı kaldığını vurguladığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221102/sirbistan-hava-sahasinda-tespit-ettigi-hava-aracini-dusurdu-1062997523.html
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sırbistan, rusya, kosova
sırbistan, rusya, kosova

Sırbistan’dan Rusya’ya Kosova konusundaki destek için teşekkür

21:37 04.11.2022
© Спутњик Србиjа | Sputnik SrbijaRusya’nın Belgrad Büyükelçisi Alekandr Botsan-Harçenko ve Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vuceviç
Rusya’nın Belgrad Büyükelçisi Alekandr Botsan-Harçenko ve Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vuceviç - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© Спутњик Србиjа | Sputnik Srbija
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Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vuceviç, Rusya’nın Belgrad Büyükelçisi Alekandr Botsan-Harçenko'ya Moskova'nın Kosova ve Metohija konusunda Belgrad'a verdiği destek için teşekkür etti.
Sırbistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Milos Vuceviç’in Kosova ve Metohija'da artan gerilim nedeniyle Rusya Büyükelçisi Alekandr Botsan-Harçenko ile Belgrad'da bir araya geldiği belirtildi.
Açıklamada, “Bakan Vuceviç, Rusya Federasyonu'nun Sırbistan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına verdiği sürekli destek için teşekkür etti ve askeri tarafsız devlet statüsünü korumanın ülkenin uzun vadeli stratejik kararlılığı olduğunu kaydetti” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, Vuceviç’in, yeni Sırbistan hükümetinin tüm zorluklara rağmen sorumlu bir barış ve işbirliği politikası izlemeye devam ettiğini, uluslararası hukuka uymaya ve bugüne kadar varılan anlaşmaların tam olarak uygulanmasına bağlı kaldığını vurguladığı kaydedildi.
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