https://sputniknews.com.tr/20221102/sirbistan-hava-sahasinda-tespit-ettigi-hava-aracini-dusurdu-1062997523.html

Sırbistan, hava sahasında tespit ettiği hava aracını düşürdü

Sırbistan, hava sahasında tespit ettiği hava aracını düşürdü

Sırbistan, kendi hava sahasında tespit ettiği ticari bir insansız hava aracını (drone) düşürerek etkisiz hale getirdi. 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T21:32+0300

2022-11-02T21:32+0300

2022-11-02T21:33+0300

dünya

sırbistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/11/1052815584_0:160:3070:1887_1920x0_80_0_0_f3c8666516ef95c0603512bac53982ba.jpg

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, ülkedeki askeri kışlaların yakınlarında tespit edilen hava araçlarının "vurulmasına" yönelik talimatı üzerine hareket geçildiği ifade etti.Açıklamada, Kosova sınırındaki Raska şehri yakınlarında belirlenen bir hava aracının imha edildiği belirtildi. Vucevic, "Şaka yapmadığımızı, kimseyi tehdit etmediğimizi, savaş oyunu oynamadığımızı ancak Sırbistan'ı korumak konusundaki kararlılığımızı gösteriyor" dedi.Kopaonik'ten Raska'ya doğru hareketi gözlemlenen hava aracında elektronik veri hareketliliği saptandığına işaret edilen açıklamada, Vucic'in talimatı doğrultusunda askeri kışla yakınlarında tespit edilen her hava aracının imha edileceği vurgulandı.Bu arada, dün de Sırbistan'ın Kosova sınırı yakınlarında bulunan Merdar ve Raska civarında askeri kışlaları gözlemleyen hava aracının tespit edildiği bildirilmişti.Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic de, Vucic'in Kosova ile yaşanabilecek olası gerilimler nedeniyle orduya "hazır ol" emri verdiğini söylemişti.

sırbistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sırbistan