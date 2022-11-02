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Sırbistan, hava sahasında tespit ettiği hava aracını düşürdü
Sırbistan, hava sahasında tespit ettiği hava aracını düşürdü
Sırbistan, kendi hava sahasında tespit ettiği ticari bir insansız hava aracını (drone) düşürerek etkisiz hale getirdi. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T21:32+0300
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Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, ülkedeki askeri kışlaların yakınlarında tespit edilen hava araçlarının "vurulmasına" yönelik talimatı üzerine hareket geçildiği ifade etti.Açıklamada, Kosova sınırındaki Raska şehri yakınlarında belirlenen bir hava aracının imha edildiği belirtildi. Vucevic, "Şaka yapmadığımızı, kimseyi tehdit etmediğimizi, savaş oyunu oynamadığımızı ancak Sırbistan'ı korumak konusundaki kararlılığımızı gösteriyor" dedi.Kopaonik'ten Raska'ya doğru hareketi gözlemlenen hava aracında elektronik veri hareketliliği saptandığına işaret edilen açıklamada, Vucic'in talimatı doğrultusunda askeri kışla yakınlarında tespit edilen her hava aracının imha edileceği vurgulandı.Bu arada, dün de Sırbistan'ın Kosova sınırı yakınlarında bulunan Merdar ve Raska civarında askeri kışlaları gözlemleyen hava aracının tespit edildiği bildirilmişti.Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic de, Vucic'in Kosova ile yaşanabilecek olası gerilimler nedeniyle orduya "hazır ol" emri verdiğini söylemişti.
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Sırbistan, hava sahasında tespit ettiği hava aracını düşürdü

21:32 02.11.2022 (güncellendi: 21:33 02.11.2022)
© REUTERS / MARKO DJURICAAvustralya'dan sınır dışı edilen Djokovic Sırbistan'a döndü
Avustralya'dan sınır dışı edilen Djokovic Sırbistan'a döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© REUTERS / MARKO DJURICA
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Sırbistan, kendi hava sahasında tespit ettiği ticari bir insansız hava aracını (drone) düşürerek etkisiz hale getirdi.
Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, ülkedeki askeri kışlaların yakınlarında tespit edilen hava araçlarının "vurulmasına" yönelik talimatı üzerine hareket geçildiği ifade etti.
Açıklamada, Kosova sınırındaki Raska şehri yakınlarında belirlenen bir hava aracının imha edildiği belirtildi. Vucevic, "Şaka yapmadığımızı, kimseyi tehdit etmediğimizi, savaş oyunu oynamadığımızı ancak Sırbistan'ı korumak konusundaki kararlılığımızı gösteriyor" dedi.
Kopaonik'ten Raska'ya doğru hareketi gözlemlenen hava aracında elektronik veri hareketliliği saptandığına işaret edilen açıklamada, Vucic'in talimatı doğrultusunda askeri kışla yakınlarında tespit edilen her hava aracının imha edileceği vurgulandı.
Bu arada, dün de Sırbistan'ın Kosova sınırı yakınlarında bulunan Merdar ve Raska civarında askeri kışlaları gözlemleyen hava aracının tespit edildiği bildirilmişti.
Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic de, Vucic'in Kosova ile yaşanabilecek olası gerilimler nedeniyle orduya "hazır ol" emri verdiğini söylemişti.
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