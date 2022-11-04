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https://sputniknews.com.tr/20221104/rus-dis-istihbarat-servisi-rus-toplumunun-tarihi-hafizasini-yok-etmeye-calisan-yikici-gucler-var-1063083096.html
Rus Dış İstihbarat Servisi: Rus toplumunun tarihi hafızasını yok etmeye çalışan yıkıcı güçler var
Rus Dış İstihbarat Servisi: Rus toplumunun tarihi hafızasını yok etmeye çalışan yıkıcı güçler var
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, yıkıcı güçlerin Ukrayna'da yapıldığı gibi, Rus toplumunu bölmek ve içinde nifak tohumları ekmek... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T20:05+0300
2022-11-04T20:05+0300
dünya
rusya
sergey narışkin
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Rusya Tarih Topluluğu ve Rusya Askeri Tarih Topluluğu'nun yeniden hizmete açılmasının 10. yıldönümü töreninde konuşan Narışkin, “Toplumu bölmek ve nifak tohumları ekmek için kasıtlı olarak tarihi hafızamızı yok etmeye çalışan yıkıcı güçler var” dedi.Ukrayna’daki olayların tam olarak bu senayoya göre geliştiğini belirten Narışkin, “Ukrayna’daki olaylar, müreffeh Sovyet Ukrayna cumhuriyetinin bir neslin gözleri önünde aslında bir diktatörlüğe ve Rusya'ya karşı saldırgan totaliter-liberal Batı rejimlerinin itaatkar ve kısır bir aracına dönüştüğü senaryoya göre gelişti” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221104/putin-bati-rusyayi-bolme-girisimlerine-devam-ediyor-fakat-buna-asla-musaade-etmeyecegiz-1063078680.html
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rusya, sergey narışkin
rusya, sergey narışkin

Rus Dış İstihbarat Servisi: Rus toplumunun tarihi hafızasını yok etmeye çalışan yıkıcı güçler var

20:05 04.11.2022
© Sputnik / Mihail Mokrushin / Multimedya arşivine gidinSergey Narışkin
Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© Sputnik / Mihail Mokrushin
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, yıkıcı güçlerin Ukrayna'da yapıldığı gibi, Rus toplumunu bölmek ve içinde nifak tohumları ekmek için tarihsel hafızayı yok etmeye çalıştıklarını söyledi.
Rusya Tarih Topluluğu ve Rusya Askeri Tarih Topluluğu'nun yeniden hizmete açılmasının 10. yıldönümü töreninde konuşan Narışkin, “Toplumu bölmek ve nifak tohumları ekmek için kasıtlı olarak tarihi hafızamızı yok etmeye çalışan yıkıcı güçler var” dedi.
Ukrayna’daki olayların tam olarak bu senayoya göre geliştiğini belirten Narışkin, “Ukrayna’daki olaylar, müreffeh Sovyet Ukrayna cumhuriyetinin bir neslin gözleri önünde aslında bir diktatörlüğe ve Rusya'ya karşı saldırgan totaliter-liberal Batı rejimlerinin itaatkar ve kısır bir aracına dönüştüğü senaryoya göre gelişti” ifadelerini kullandı.
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