https://sputniknews.com.tr/20221104/putin-bati-rusyayi-bolme-girisimlerine-devam-ediyor-fakat-buna-asla-musaade-etmeyecegiz-1063078680.html
Putin: Batı Rusya'yı bölme girişimlerine devam ediyor, fakat buna asla müsaade etmeyeceğiz
Putin: Batı Rusya'yı bölme girişimlerine devam ediyor, fakat buna asla müsaade etmeyeceğiz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Rusya'yı bölme girişimlerini sürdürdüğünü ancak buna asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T16:47+0300
2022-11-04T16:47+0300
2022-11-04T16:47+0300
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vladimir putin
Putin: Batı Rusya'yı bölme girişimlerine devam ediyor, fakat buna asla müsaade etmeyeceğiz
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Ayrıntılar geliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Rusya'yı bölme girişimlerini sürdürdüğünü ancak buna asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.