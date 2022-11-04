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SON DAKİKA | Putin: Batı Rusya'yı bölme girişimlerine devam ediyor, fakat buna asla müsaade etmeyeceğiz
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Putin: Batı Rusya'yı bölme girişimlerine devam ediyor, fakat buna asla müsaade etmeyeceğiz
Putin: Batı Rusya'yı bölme girişimlerine devam ediyor, fakat buna asla müsaade etmeyeceğiz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Rusya'yı bölme girişimlerini sürdürdüğünü ancak buna asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T16:47+0300
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252
60
vladimir putin
vladimir putin

Putin: Batı Rusya'yı bölme girişimlerine devam ediyor, fakat buna asla müsaade etmeyeceğiz

16:47 04.11.2022
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Rusya'yı bölme girişimlerini sürdürdüğünü ancak buna asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.
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