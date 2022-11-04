https://sputniknews.com.tr/20221104/prof-dr-konukman-emekcinin-gelir-vergisi-matrahi-yuzde-50-artirilmali-1063066806.html
Prof. Dr. Konukman: Emekçinin gelir vergisi matrahı yüzde 50 artırılmalı
Prof. Dr. Konukman: Emekçinin gelir vergisi matrahı yüzde 50 artırılmalı
Prof. Dr. Aziz Konukman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘kanunun cumhurbaşkanına verdiği yetki ile emekçilerin gelir vergisi matrahını yüzde 50 artırma’... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T13:27+0300
2022-11-04T13:27+0300
2022-11-04T13:27+0300
ekonomi
enflasyon
gelir vergisi
kamu
recep tayyip erdoğan
yatırım
6'lı masa
aziz konukman
ismet özçelik
bütçe
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Prof. Dr. Konukman: Emekçinin gelir vergisi matrahı yüzde 50 arttırılmalı
Prof. Dr. Aziz Konukman, Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.
Prof. Dr. Aziz Konukman, Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı. Konukman programda, 2023 bütçesine ve enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.‘Cumhurbaşkanı vergi artırma yetkisini emekçiler lehine kullanmalı’2023 yılının Ocak ayından itibaren, vergi mükellefleri arasında ayırım yapılmaksızın tüm vergi mükelleflerinden eşit oranda alınan bir vergi olan maktu vergilerin yüzde 122,93 oranında artacağı bilgisini veren Konukman, bu noktada kanunun Cumhurbaşkanına tanıdığı ‘vergi oranını yüzde 50 azaltabilme ya da yüzde 50 artırabilme’ yetkisine dikkat çekti. Konukman, şu bilgileri paylaştı:‘Kamucu anlayışa dönülmeli’Özel sektöre verilen teşviklerin azaltılmasının bütçe açığının önüne geçeceğini öne süren Konukman, “Özel sektöre teşvik veriliyor ama önlerini göremedikleri için yatırım yapmıyorlar. İthal girdiler arttığı, üretici fiyatları patladığı için böyle bir durumda yatırım vizyonu kayboluyor. Çünkü bütçenin yatırım vizyonu yok. O boşluğu dolduramıyor. Demek ki bu muafiyet ve istisnalar nedeniyle vazgeçilen meblağlar azaltılmalı. 2023 yılında vazgeçilen vergi miktarı 385 milyar TL. Geçen yılın bütçesinde 2023 için ön görülen tutar bu. Yani devlet ‘385 milyar TL’yi almayacağım’ demiş. Fakat bu bütçede 2023’ün rakamını revize etmiş ve 994,4 milyar TL’ye çıkarmış. 2023 için tahmin edilen bütçe açığı 461 milyar TL. Devlet vergiden vazgeçmezse bütçe açığı olmayacak. Bunun yarısı emekçilere verilse bütçe fazlası oluyor. Kamucu bir anlayışla yatırımların bütçedeki payı artar. Devlet alacağı paradan vaz geçiyor, özel sektör de vergi olarak ödeyeceği parayı dövizde ya da kur korumalı mevduatta tutuyor. Günah değil mi? Adam zaten vergi muafiyetinden yararlanmış, o parayı bir yerde değerlendiriyor. Onda da stopaj almıyorsun, kurumlar vergisi almıyorsun… Neresinden tutsak elimizde kalıyor” şeklinde konuştu.‘Yoksulun enflasyonu zenginin enflasyonunun çok üstünde’Farklı ve zengin gelir gruplarının enflasyon noktasında da farklılaştığını dile getiren Konukman, gıda ve ulaştırma enflasyonunun düşük gelir gruplarını zorladığına dikkat çekti. Konukman, şu açıklamalarda bulundu:‘6’lı masanın programı eskinin restorasyonuna yönelik bir program’6’lı masanın politikalarını yorumlayan Konukman, kamucu politikalar uygulanmazsa köklü bir değişimin yaşanmayacağı yönünde görüş belirtti. Konukman, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20221103/vergi-harc-ve-cezalarda-yeniden-degerleme-oranlari-belli-oldu-1063017905.html
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enflasyon, gelir vergisi, kamu, recep tayyip erdoğan, yatırım, 6'lı masa, aziz konukman, ismet özçelik, bütçe, bütçe açığı, kemal kılıçdaroğlu, üfe, tüfe, politika, ismet özçelik, ankara farkı
enflasyon, gelir vergisi, kamu, recep tayyip erdoğan, yatırım, 6'lı masa, aziz konukman, ismet özçelik, bütçe, bütçe açığı, kemal kılıçdaroğlu, üfe, tüfe, politika, ismet özçelik, ankara farkı
Prof. Dr. Konukman: Emekçinin gelir vergisi matrahı yüzde 50 artırılmalı
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Prof. Dr. Aziz Konukman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘kanunun cumhurbaşkanına verdiği yetki ile emekçilerin gelir vergisi matrahını yüzde 50 artırma’ çağırısı yaptı. Konukman, gelir vergisi matrahının artırılması durumunda emekçinin olumsuz etkilerini yaşadığı ‘üst gelir vergisi dilimine girme’ sorununun ortadan kalkacağını savundu.
Prof. Dr. Aziz Konukman, Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı. Konukman programda, 2023 bütçesine ve enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
‘Cumhurbaşkanı vergi artırma yetkisini emekçiler lehine kullanmalı’
2023 yılının Ocak ayından itibaren, vergi mükellefleri arasında ayırım yapılmaksızın tüm vergi mükelleflerinden eşit oranda alınan bir vergi olan maktu vergilerin yüzde 122,93 oranında artacağı bilgisini veren Konukman, bu noktada kanunun Cumhurbaşkanına tanıdığı ‘vergi oranını yüzde 50 azaltabilme ya da yüzde 50 artırabilme’ yetkisine dikkat çekti. Konukman, şu bilgileri paylaştı:
“Herkesi yakından ilgilendiren bir rakam var. O da şu; ÜFE’nin 12 aylık ortalaması. Yüzde 122,93. Nedir bu? Yeniden değerleme oranı diye bir katsayı. Maliye Bakanlığı bir genelgeyle Resmi Gazetede yayınlanacak. Bütün maktu vergiler bu oranda artacak. Emlak vergisi hariç yüzde 123 oranında artacak Ocak ayından itibaren. Trafik cezaları, bütün cezalar… Yalnız kanunun cumhurbaşkanına tanıdığı bir yetki var; diyor ki ‘Cumhurbaşkanı herhangi bir açıklama yapmazsa bu oranlar uygulanır. Ama cumhurbaşkanı müdahale edip oranları yüzde 50 artırma veya indirmeye yetkilidir’ diyor. Cumhurbaşkanı yetkisini emekçiler lehine kullanmalı. Gelir vergisi oranı otomatikman yeniden değerleme oranında artar. Bu önemli. Bunu arttırmazsanız yılsonu değil, yılın daha üçüncü ayında daha yüksek gelir vergisine geçer çalışanlar. Biz buradan çağırı yapalım vergi matrahı yüzde 50 artırılmalı. Çünkü arttırılırsa artık şu sorun ortadan kalkacak; vatandaş ne zam aldıysa Ekim ayına gelindiğinde bir üste geçme gibi bir şey olmayacak.”
‘Kamucu anlayışa dönülmeli’
Özel sektöre verilen teşviklerin azaltılmasının bütçe açığının önüne geçeceğini öne süren Konukman, “Özel sektöre teşvik veriliyor ama önlerini göremedikleri için yatırım yapmıyorlar. İthal girdiler arttığı, üretici fiyatları patladığı için böyle bir durumda yatırım vizyonu kayboluyor. Çünkü bütçenin yatırım vizyonu yok. O boşluğu dolduramıyor. Demek ki bu muafiyet ve istisnalar nedeniyle vazgeçilen meblağlar azaltılmalı. 2023 yılında vazgeçilen vergi miktarı 385 milyar TL. Geçen yılın bütçesinde 2023 için ön görülen tutar bu. Yani devlet ‘385 milyar TL’yi almayacağım’ demiş. Fakat bu bütçede 2023’ün rakamını revize etmiş ve 994,4 milyar TL’ye çıkarmış. 2023 için tahmin edilen bütçe açığı 461 milyar TL. Devlet vergiden vazgeçmezse bütçe açığı olmayacak. Bunun yarısı emekçilere verilse bütçe fazlası oluyor. Kamucu bir anlayışla yatırımların bütçedeki payı artar. Devlet alacağı paradan vaz geçiyor, özel sektör de vergi olarak ödeyeceği parayı dövizde ya da kur korumalı mevduatta tutuyor. Günah değil mi? Adam zaten vergi muafiyetinden yararlanmış, o parayı bir yerde değerlendiriyor. Onda da stopaj almıyorsun, kurumlar vergisi almıyorsun… Neresinden tutsak elimizde kalıyor” şeklinde konuştu.
‘Yoksulun enflasyonu zenginin enflasyonunun çok üstünde’
Farklı ve zengin gelir gruplarının enflasyon noktasında da farklılaştığını dile getiren Konukman, gıda ve ulaştırma enflasyonunun düşük gelir gruplarını zorladığına dikkat çekti. Konukman, şu açıklamalarda bulundu:
“Sokaktaki adamı konuşmamız lazım. Sokaktaki adam ‘benim sepetim sizin ilan ettiğiniz sepetten farklı’ diyor. Hatta mikrofonu kime uzatsanız farklı gelir grupları, farklı semtlerde… gelir grupları itibariyle esas sonuçların açıklanması lazım. Çünkü ortalamada kimse yaşamıyor. Ortalama sepet istatistiğin bulduğu bir sepet. Kimsenin öyle bir sepeti yok. Çünkü öyle bir gelir düzeyinde kimse yok. Engel yasası ‘İnsanların geliri arttıkça bütçeleri içerisinde gıdaya ayırdıkları pay düşer’ diyor. Bu ne diyor bize? Demek ki üst gelir gruplarına geçince gıdanın payı düşüyor. Ama alt gelir gruplarında gıdanın ağırlığı son derece yüksek. O zaman yoksulun enflasyonu farklı çıkmaz mı? Yoksulun harcaması; ulaştırma ve gıda. Ulaştırma yüzde 17 artmış. Bu iki kalem bile yoksulun enflasyonunun zenginin enflasyonundan çok üstünde olduğunu gösteriyor. Bu da açıklanan enflasyonun inandırıcılığını sorgulatıyor bize.”
‘6’lı masanın programı eskinin restorasyonuna yönelik bir program’
6’lı masanın politikalarını yorumlayan Konukman, kamucu politikalar uygulanmazsa köklü bir değişimin yaşanmayacağı yönünde görüş belirtti. Konukman, şöyle devam etti:
“Kemal Bey’in ortaklarının hepsi Neo-Liberal politikaların şampiyonluğunu yapmış. Bu bir restorasyon programı olur. Bu yeni bir kalkınma stratejisi, kamu öncülüğünde planlı, iç kaynaklara dayalı, dış bağımlılığı azaltıcı yeni bir strateji olmaz. Parlamenter rejim Neo-Liberal politikalara maruz kalmanın panzehiri mi? Hayır. Biz bütün IMF programlarını parlamenter rejimde uyguladık. Daha otoriter rejimlerle daha iyi sonuçlar alınıyor. Onu da gördük. Tayyip Erdoğan daha otoriter bir rejim inşa ederek bunu daha sağlama aldı. FETÖ olayı sonrası olağanüstü hal ilan etti, bir sürü sorunları sermaye lehine çözdü. Onun için bu politikayı eleştirmeden Post-Washington uzlaşmasına kafadan itiraz etmeden, onun kamuculuğa aykırı düzenlemelerine itiraz etmeden olmaz. ‘Ben planlı olacağım, stratejik planla yapacağım’ deniyor. Stratejik plan özel sektörün planlama anlayışıdır. Stratejik planlama örgütü özel sektöre dönük planlar yapan bir örgüt. Halbuki kamu öncülüğü olmalı, yeniden KİT’ler kurulmalı. Özellikle sanayi 4.0’ı gerektiren yerlerde özel sektör yatırım yapabilir mi? Kamu öncülüğü olmadan hiç kimse ileri teknolojilerde atılım yapamaz. Bu modelle çıkıyorsan tamam. Ama sen bir rehabilitasyon arayışındasın. 6’lı masa bize yeni bir alternatif, yeni bir kalkınma stratejisi getirmiş olmayacak. Eskinin restorasyonuna yönelik bir program olacak.”