https://sputniknews.com.tr/20221104/prof-dr-konukman-emekcinin-gelir-vergisi-matrahi-yuzde-50-artirilmali-1063066806.html

Prof. Dr. Konukman: Emekçinin gelir vergisi matrahı yüzde 50 artırılmalı

Prof. Dr. Konukman: Emekçinin gelir vergisi matrahı yüzde 50 artırılmalı

Prof. Dr. Aziz Konukman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘kanunun cumhurbaşkanına verdiği yetki ile emekçilerin gelir vergisi matrahını yüzde 50 artırma’... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T13:27+0300

2022-11-04T13:27+0300

2022-11-04T13:27+0300

ekonomi

enflasyon

gelir vergisi

kamu

recep tayyip erdoğan

yatırım

6'lı masa

aziz konukman

ismet özçelik

bütçe

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Prof. Dr. Konukman: Emekçinin gelir vergisi matrahı yüzde 50 arttırılmalı Prof. Dr. Aziz Konukman, Radyo Sputnik'te yayınlanan İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.

Prof. Dr. Aziz Konukman, Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı. Konukman programda, 2023 bütçesine ve enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.‘Cumhurbaşkanı vergi artırma yetkisini emekçiler lehine kullanmalı’2023 yılının Ocak ayından itibaren, vergi mükellefleri arasında ayırım yapılmaksızın tüm vergi mükelleflerinden eşit oranda alınan bir vergi olan maktu vergilerin yüzde 122,93 oranında artacağı bilgisini veren Konukman, bu noktada kanunun Cumhurbaşkanına tanıdığı ‘vergi oranını yüzde 50 azaltabilme ya da yüzde 50 artırabilme’ yetkisine dikkat çekti. Konukman, şu bilgileri paylaştı:‘Kamucu anlayışa dönülmeli’Özel sektöre verilen teşviklerin azaltılmasının bütçe açığının önüne geçeceğini öne süren Konukman, “Özel sektöre teşvik veriliyor ama önlerini göremedikleri için yatırım yapmıyorlar. İthal girdiler arttığı, üretici fiyatları patladığı için böyle bir durumda yatırım vizyonu kayboluyor. Çünkü bütçenin yatırım vizyonu yok. O boşluğu dolduramıyor. Demek ki bu muafiyet ve istisnalar nedeniyle vazgeçilen meblağlar azaltılmalı. 2023 yılında vazgeçilen vergi miktarı 385 milyar TL. Geçen yılın bütçesinde 2023 için ön görülen tutar bu. Yani devlet ‘385 milyar TL’yi almayacağım’ demiş. Fakat bu bütçede 2023’ün rakamını revize etmiş ve 994,4 milyar TL’ye çıkarmış. 2023 için tahmin edilen bütçe açığı 461 milyar TL. Devlet vergiden vazgeçmezse bütçe açığı olmayacak. Bunun yarısı emekçilere verilse bütçe fazlası oluyor. Kamucu bir anlayışla yatırımların bütçedeki payı artar. Devlet alacağı paradan vaz geçiyor, özel sektör de vergi olarak ödeyeceği parayı dövizde ya da kur korumalı mevduatta tutuyor. Günah değil mi? Adam zaten vergi muafiyetinden yararlanmış, o parayı bir yerde değerlendiriyor. Onda da stopaj almıyorsun, kurumlar vergisi almıyorsun… Neresinden tutsak elimizde kalıyor” şeklinde konuştu.‘Yoksulun enflasyonu zenginin enflasyonunun çok üstünde’Farklı ve zengin gelir gruplarının enflasyon noktasında da farklılaştığını dile getiren Konukman, gıda ve ulaştırma enflasyonunun düşük gelir gruplarını zorladığına dikkat çekti. Konukman, şu açıklamalarda bulundu:‘6’lı masanın programı eskinin restorasyonuna yönelik bir program’6’lı masanın politikalarını yorumlayan Konukman, kamucu politikalar uygulanmazsa köklü bir değişimin yaşanmayacağı yönünde görüş belirtti. Konukman, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20221103/vergi-harc-ve-cezalarda-yeniden-degerleme-oranlari-belli-oldu-1063017905.html

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