https://sputniknews.com.tr/20221104/pekine-ugur-sahinle-giden-scholz-cindeki-yabancilara-biontech-asisi-yapilmasina-yesil-isik-aldik-1063076226.html

Pekin'e Uğur Şahin'le giden Scholz: Çin'deki yabancılara BioNTech aşısı yapılmasına yeşil ışık aldık

Pekin'e Uğur Şahin'le giden Scholz: Çin'deki yabancılara BioNTech aşısı yapılmasına yeşil ışık aldık

Pandeminin başlamasından beri sıfır hoşgörü politikası uygulayıp birkaç vakada bile kapanmaya giderek hem vatandaşın sabrını taşıran hem de küresel tedarik... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T15:54+0300

2022-11-04T15:54+0300

2022-11-04T16:30+0300

dünya

olaf scholz

biontech

uğur şahin

almanya

çin

kovid-19

aşı

yeşil ışık

izin

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Ukrayna krizi ve Tayvan geriliminin gölgesinde Çin'e ekonomik açıdan çok önemli bir ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile beraberindeki Alman sanayi devlerini de içeren 60 kişiyi aşkın heyeti, Pekin'deki havaalanının kırmızı halı serilen pistinde askeri şeref kıtasının yanısıra sağlık çalışanları karşıladı. Beyaz renkli bulaşıcı virüslerden koruyucu giysiler giyen bu ekipler, mobil laboratuvarlara dönüştürülen otobüslerde zorunlu PCR testleri yapmalarıyla tanınıyor.Çinli sağlık yetkilileri Scholz'un PCR testini incelediAlman hükümeti, Scholz'un PCR testinin, yanında getirdiği bir Alman doktor tarafından uçağında yapıldığını ve Çinli sağlık yetkilileri tarafından denetlendiğini açıkladı.Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Keqiang ile yaptığı görüşmelerin ardından basına açıklamalar yapan Scholz, Özlem Türeci ile Uğur Şahin'in kurduğu Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in geliştirdiği ve Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte ürettiği mRNA temelli Kovid aşısının Çin'e kısmi girişi için izin kopardığını duyurdu. BioNTech hisseleri yükseldiScholz'a eşlik eden heyette Uğur Şahin de yer aldı. Şansölyenin 'Çin'deki yabancılara BioNTech aşısı yapılması için Pekin'in yeşil ışık yaktığını' söylemesinin ardından BioNTech hisseleri piyasalarda yükselişe geçti. 'Pandemiyle mücadelede işbirliğinin parçası'Scholz, Çin'de yaşayan yabancılar için BioNTech aşısının onaylanmasına Pekin'in yeşil ışık yakmasının, 'pandemiyle mücadelede üzerinde anlaşmaya varılan daha yakın işbirliğinin bir parçası' olduğunu belirtti. Bugüne dek Çin'de BioNTech dahil mRNA temelli yabancı aşıların kullanılmasına onay verilmedi. 'Ücretsiz genel kullanım' temennisiÇin'de ikamet eden yabancılara BioNTech aşısı yapılmasına yeşil ışık yakılması için "Tabii ki, bu sadece bir ilk adım" diyen Scholz, "Umarım yararlanabileceklerin çapı, genel ücretsiz kullanım dahil yakında genişletilebilir" temennisinde bulundu. Çinli yetkililerle 'Çin'de BioNTech aşısının genel onay alması perspektifini' de görüştüklerini aktaran Şansölye, "AB İlaç Kurumu EMA ile daha yakın işbirliği burada yolu açacaktır. Bu şekilde pandemiyle mücadeleye somut katkı sağlamış olacağız" diye ekledi. Toplam nüfusu 1.4 milyarı geçen Çin'de yaklaşık 900 bin yabancı yaşıyor, bunların yarıya yakınını Avrupalılar oluşturuyor. Açıklamanın ardından BioNTech hisseleri NASDAQ'ın açılması öncesi yüzde 6.23 artışla 154.30 dolardan işlem görmeye başladı.

https://sputniknews.com.tr/20221104/alman-sanayisiyle-cine-cikarma-yapan-scholz-abd-ve-kieve-ragmen-ekonomik-isbirligi-vurgusu-yapti-1063062695.html

https://sputniknews.com.tr/20221017/ugur-sahin-ile-ozlem-tureci-2030dan-once-kanseri-asiyla-tedavi-etmek-mumkun-olabilir-1062395443.html

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olaf scholz, biontech , uğur şahin, almanya, çin, kovid-19, aşı, yeşil ışık, izin, onay, yabancı