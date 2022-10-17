https://sputniknews.com.tr/20221017/ugur-sahin-ile-ozlem-tureci-2030dan-once-kanseri-asiyla-tedavi-etmek-mumkun-olabilir-1062395443.html

Uğur Şahin ile Özlem Türeci: 2030'dan önce kanseri aşıyla tedavi etmek mümkün olabilir

Uğur Şahin ile Özlem Türeci: 2030'dan önce kanseri aşıyla tedavi etmek mümkün olabilir

Kanser aşısı çalışmalarını Kovid aşısına dönüştüren BioNTech kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Prof. Dr. Özlem Türeci, kanserle mücadeleye yönelik ilk... 17.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-17T11:20+0300

2022-10-17T11:20+0300

2022-10-17T11:25+0300

yaşam

biontech

bbc

uğur şahin

özlem türeci

kanser

aşı

mesajcı rna (mrna)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057960500_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_b0f7621a6297b40ec9e7f36d2300a598.jpg

Kanser aşısı çalışmalarını Kovid aşısına dönüştüren BioNTech kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Prof. Dr. Özlem Türeci, kanserle mücadeleye yönelik ilk aşıların 2030'dan önce yaygın olarak kullanılabileceğini söyledi. BioNTech-Pfizer'in Kovid aşısının temelini oluşturan mRNA teknolojisinin kanser hücrelerini yok etmeye yönlendirilebileceğini belirten çift, gelecek yıllar için kanser aşılarıyla ilgili iyimserliklerini güçlendiren atılımlar yaptıklarını dile getirdi. BBC’nin Sunday with Laura Kuenssberg programına konuşan Şahin ile Türeci, hastalarda mRNA bazlı kanser aşılarının ne zaman kullanıma hazır olabileceği sorusuna '2030'dan önce' yanıtını verdi.mRNA, mesajcı RNA olarak da bilinen mesajcı ribonükleik asit anlamına geliyor. Vücudun kendisi, genlerde depolanan bilgileri kimyasal işlemlere dönüştürmek için RNA'yı kullanıyor. mRNA aşıları aynı ilkeye dayanıyor. RNA olarak virüsün genetik bilgisini kısmen insan hücresine taşıyıp orada patojenin kısmen üretilmesi için uyarımda bulunuyor. Ardından bağışıklık sistemi karşı saldırıya geçiyor.Aynı yaklaşımın bağışıklık sistemini kanser hücrelerini aramaya ve yok etmeye uyarmak için de kullanılabileceğini belirten Türeci, bu kez aşının virüsleri tanımlayan kod taşımak yerine kanser antijenleri (tümör hücrelerinin yüzeylerine saplanan proteinler) için genetik talimatlar içereceğini aktardı.BioNTech'in şu anda klinik deney aşamasında birkaç kanser aşısı var. Alman firması bağırsak kanseri, melanom ve diğer kanser türleri için tedaviler geliştirmeyi umuyor. Ancak önünde önemli engeller var. Tümörleri oluşturan kanser hücreleri, çok çeşitli farklı proteinlerle kaplanabiliyor, bu da tüm kanser hücrelerini hedef alan, ama sağlıklı dokuları hedef almayan bir aşı yapmayı çok zor hale getiriyor.BioNTech'in pandemi sırasında mRNA aşılarının nasıl daha hızlı üretileceğini öğrendiğini, insanların bağışıklık sistemlerinin mRNA'ya nasıl tepki verdiğini daha iyi anladığını ve Kovid aşısının yoğun gelişimi ve hızlı sunumunun ilaç düzenleyicilerinin aşıları onaylama sürecini değiştirdiğini anlatan Türeci, “Bu kesinlikle kanser aşımızı da hızlandıracak” dedi. Ancak BioNTech kurucusu “Bilim insanları olarak kansere çare bulacağımızı söylemekten her zaman çekiniyoruz. Bir takım atılımlarımız var ve onlar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz" diye temkinli şekilde ekledi. Kovid aşısında mRNA teknolojisini kullanan diğer ilaç firması Moderna'nın BioNTech-Pfizer'e kendi Kovid aşısının patentini ihlal gerekçesiyle dava açtığı hatırlatıldığında, Şahin, şu yanıtı verdi:“İcatlarımız özgündür. Bu tür bir tedaviyi geliştirmek için 20 yıllık araştırma yaptık ve elbette fikri mülkiyetimiz için savaşacağız.”

https://sputniknews.com.tr/20220608/biontechin-kanser-asisi-pankreas-kanseri-hastalariyla-ilk-deneyde-onemli-basari-elde-etti-1057139855.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

biontech , bbc, uğur şahin, özlem türeci, kanser, aşı, mesajcı rna (mrna)