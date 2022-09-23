https://sputniknews.com.tr/20220923/britanyali-bilim-insanlari-duyurdu-ucuk-virusuyle-kanser-tedavisi-buyuk-umut-vaat-ediyor-1061538233.html

Britanyalı bilim insanları duyurdu: Uçuk virüsüyle kanser tedavisi büyük umut vaat ediyor

Britanyalı bilim insanları duyurdu: Uçuk virüsüyle kanser tedavisi büyük umut vaat ediyor

Zararlı hücreleri enfekte ederek yok etmek için sıradan virüs kullanan yeni bir kanser tedavisi türünün, insanlar üzerindeki ilk deneylerde büyük umut vaat... 23.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-23T11:17+0300

2022-09-23T11:17+0300

2022-09-23T12:29+0300

yaşam

kanser

virüs

tedavi

britanya

ingiltere

londra

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Britanya'da geliştirilen kanser tedavisi, halk arasında uçuk olarak bilinen viral enfeksiyona neden olan herpes simpleks virüsünün zayıflatılmış biçiminden ibaret. Herpes simpleks tümörleri öldürmek için modifiye edilerek tedavi haline getirildi. Daha geniş çaplı ve daha uzun süreli araştırmalara ihtiyaç varBaşarısından emin olmak için daha geniş çaplı ve daha uzun süreli araştırmalara ihtiyaç var. Ancak uzmanlar bu enjeksiyonun yaygın kullanımına geçilirse kanserin ilerlemiş seviyede olduğu hastaların yaşam süresini uzatmasını bekliyor. BBC, kanser araştırmaları ve tedavisinde dünya öncüsü olan Royal Marsden Hastanesi Vakfı'nın Kanser Araştırmaları Enstitüsü'nün yürüttüğü devam eden birinci aşama güvenlik deneyine katılan hastalardan birinin Batı Londra'dan 39 yaşındaki inşaatçı Krzysztof Wojkowski olduğunu belirtti.Yaşam sonu bakımındaki hasta: Tedaviden beri 2 yıldır kanserden azadeyim2017 yılında ağzına yakın tükürük bezlerinde kanser saptanan ve ameliyat ile diğer tedavilere rağmen kanserin büyümeye devam etmesiyle mücadele eden Wojkowski, "Bana başka seçeneğim olmadığı söylendiğinden yaşam sonu bakımı görüyordum. Yıkıcıydı, bu yüzden deneye katılma şansının verilmesi inanılmazdı" dedi.Normalde uçuklara neden olan herpes virüsünün özel olarak değiştirilmiş versiyonu olan virüs tedavisinin kısa süreli tatbikinin ardından, kanserden kurtulmuş görünen Wojkowski, "Beş hafta boyunca iki haftada bir olduğum iğneler sonucunda kanserim tamamen yok oldu. 2 yıldır kanserden azadeyim" dedi. Tedavi nasıl işliyor?Doğrudan tümöre yapılan enjeksiyonlar kansere iki şekilde saldırıyor: Kanserli hücreleri işgal edip patlatarak ve bağışıklık sistemini harekete geçirerek.Deney nasıl uygulandı?Yaklaşık 40 hasta, deneye katılarak tedaviyi denedi. Bazılarına sadece RP2 adı verilen virüs enjeksiyonu verildi. Diğerleri nivolumab adı verilen başka bir kanser ilacı da aldı.Tıp konferansına sunulan bulgularParis'te düzenlenen bir tıp konferansında sunulan bulgular şunları gösteriyor:* Krzysztof Wojkowski dahil sadece RP2 verilen 9 hastadan 3'ü tümörlerinin küçüldüğünü gördü.* Kombine tedavi gören 30 kişiden 7'sinin de bundan fayda sağladığı görüldü.* Yorgunluk gibi yan etkiler genellikle hafif geçirildi.Araştırma yöneticisi: Gerçekten etkileyiciBBC'ye konuşan araştırmanın başındaki Prof. Kevin Harrington, tedaviye verilen yanıtların, yemek borusu kanseri ve nadir görülen bir göz kanseri türü de dahil olmak üzere bir dizi ilerlemiş kanser vakasında 'gerçekten etkileyici' olduğunu söyledi.Harrington, "Erken aşamadaki klinik deneylerde bu kadar iyi yanıt oranları görmek nadirdir, çünkü birincil amaç tedavi güvenliğini test etmektir ve mevcut tedavilerin artık işe yaramadığı çok ileri kanserli hastalar üzerinde denenir" diyerek ekledi: "Artan sayıda hastayı tedavi ederken fayda görmeye devam edip etmeyeceğimizi görmek istiyorum."'Kanser hücrelerinin ölüm fermanını imzalıyor'Bu bilim insanlarının kansere karşı virüs kullandığı ilk sefer değil. Birkaç yıl önce Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), ileri cilt kanseri için T-Vec adı verilen virüs bazlı tedaviyi onaylamıştı. RP2'nin T-Vec'in güçlendirilmiş bir versiyonu olduğunu belirten Prof. Harrington, "Virüste başka değişiklikler yapıldı, böylece kanser hücrelerine girdiğinde ölüm fermanlarını etkin şekilde imzalıyor" dedi. 'Kanser tedavisinin gidişatını değiştirebilir'Birleşik Krallık Kanser Araştırmaları'ndan Dr Marianne Baker, cesaret verici bulguların kanser tedavisinin gidişatını değiştirebileceğini söyledi:"Bilim insanları, 100 yıl önce virüslerin kanseri tedavi etmeye yardımcı olabileceğini keşfetti, ancak onları güvenli ve etkili şekilde kullanmak zor oldu." "Bu yeni viral terapi, küçük ölçekli bir erken aşama deneyde umut vaat ediyor. Artık ne kadar işe yaradığını bulmak için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var.""Araştırma, birden fazla tedaviyi birleştirmenin güçlü bir strateji olduğunu ve bunun gibi virüs tedavilerinin kanseri yenmek için araç setimizin bir parçası olabileceğini gösteriyor."

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kanser, virüs, tedavi, britanya, ingiltere, londra