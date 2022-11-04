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https://sputniknews.com.tr/20221104/meteorolojiden-istanbul-dahil-28-il-icin-sis-ve-pus-uyarisi-1063056356.html
Meteoroloji'den İstanbul dahil 28 il için 'sis ve pus' uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul dahil 28 il için 'sis ve pus' uyarısı
Meteoroloji 4 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yapılan uyarıda "Marmara ile Kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T08:21+0300
2022-11-04T08:21+0300
türkiye
hava durumu
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
sis
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.MarmaraParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.KIRKLARELİ 11°C, 20°CParçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliÇANAKKALE 11°C, 21°CParçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliİSTANBUL 12°C, 20°CParçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliKOCAELİ 10°C, 22°CParçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisliEgeAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 5°C, 20°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 10°C, 25°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 14°C, 27°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 9°C, 25°CAz bulutlu ve açıkAkdenizAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 12°C, 28°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 17°C, 25°CAz bulutlu ve açıkHATAY 11°C, 25°CAz bulutlu ve açıkISPARTA 5°C, 23°CAz bulutlu ve açıkİç AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ANKARA 4°C, 18°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 4°C, 21°CAz bulutlu ve açıkKAYSERİ -2°C, 18°CAz bulutlu ve açıkKONYA 6°C, 20°CAz bulutlu ve açıkDoğu AnadoluAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM -1°C, 12°CParçalı ve az bulutluHAKKÂRİ 6°C, 14°CAz bulutlu ve açıkKARS -2°C, 11°CParçalı ve az bulutluVAN 3°C, 13°CAz bulutlu ve açıkBatı KaradenizParçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.BOLU 0°C, 17°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU 3°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlıSİNOP 13°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlıZONGULDAK 12°C, 17°CParçalı ve az bulutluOrta ve Doğu KaradenizParçalı, yer yer çok bulutlu kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ARTVİN 8°C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlıSAMSUN 12°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlıTOKAT 3°C, 19°CParçalı ve az bulutluTRABZON 13°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlıGüneydoğu AnadoluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 5°C, 22°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 9°C, 24°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 10°C, 21°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 12°C, 25°CAz bulutlu ve açık
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hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sis
hava durumu, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sis

Meteoroloji'den İstanbul dahil 28 il için 'sis ve pus' uyarısı

08:21 04.11.2022
© AA / Yunus Emre Günaydınİstanbul'da sis etkili oldu
İstanbul'da sis etkili oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© AA / Yunus Emre Günaydın
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Meteoroloji 4 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yapılan uyarıda "Marmara ile Kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
KIRKLARELİ 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
ÇANAKKALE 11°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
İSTANBUL 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli
KOCAELİ 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 5°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 17°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 5°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 4°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ -2°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ 6°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KARS -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 3°C, 13°C
Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 0°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 3°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak yağışlı
SİNOP 13°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 8°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı
SAMSUN 12°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
TOKAT 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 9°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 10°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
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