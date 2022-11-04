https://sputniknews.com.tr/20221104/kuzey-koreden-guney-kore-deniz-sinirina-80-top-atisi-1063059236.html
Kuzey Kore'den Güney Kore deniz sınırına 80 top atışı
Kuzey Kore'den Güney Kore deniz sınırına 80 top atışı
Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki deniz sınırının yakınındaki sulara yaklaşık 80 top mermisi ateşlediğini açıkladı. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T10:17+0300
2022-11-04T10:17+0300
2022-11-04T11:11+0300
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Kuzey Kore ile ABD-Güney Kore-Japonya ittifakı arasındaki gerginlik bölgedeki güvenlik endişelerini artırırken, Pyongyang'dan tehlikeli bir adım daha geldi. Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin dün gece yerel saatle 23.28'de iki ülke arasındaki deniz sınırının kuzeyindeki sulara yaklaşık 80 top mermisi ateşlediği açıklandı. Atışların Kuzey Kore'nin Kangwon eyaletindeki Kumgang bölgesi yakınlarından gerçekleştirildiği tespit edilirken, top mermilerinin deniz sınırı hattının kuzeyindeki tampon bölgeye isabet ettiği kaydedildi. Deniz sınırındaki tampon bölgeye yönelik eylemin 2018 yılında Kuzey Kore ve Güney Kore arasında ortak sınırlar boyunca kasıtsız çatışmaları önlemek için tasarlanan 2018 askeri anlaşmasının ihlali anlamına geldiği yinelendi. Son günlerde art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri ile gündeme gelen Kuzey Kore, Güney Kore deniz sınırına yönelik top atışlarını hızlandırmış, son olarak 2 Kasım'da Pyongyang'ın Kangwon'daki Kosong bölgesinden sınır hattının kuzeyindeki tampon bölgeye yaklaşık 100 top mermisi ateşlemişti.Güney Kore savaş uçakları acil havalandı Bu arada Kuzey Kore'nin 180 askeri uçağının da birçok farklı yerde harekete geçmesi üzerine, Güney Kore'nin 80 savaş jeti ve uçağı acil havalandı. Yonhap'ın Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına (JCS) dayandırdığı haberine göre, yerel saatle 11.00-15.00'te Kuzey Kore'nin 180 savaş uçağının kendi sınırları ile batı ve doğu sahillerinde havalandığı tespit edildi. Bunun üzerine Güney Kore'nin 80 savaş jeti ve uçağı acil havalandı.
https://sputniknews.com.tr/20221103/japonya-kuzey-kore-en-az-4-fuze-saldirisi-gerceklestirdi-1063032819.html
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kuzey kore, güney kore, japonya, tatbikat, abd
kuzey kore, güney kore, japonya, tatbikat, abd
Kuzey Kore'den Güney Kore deniz sınırına 80 top atışı
10:17 04.11.2022 (güncellendi: 11:11 04.11.2022) Abone ol
Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki deniz sınırının yakınındaki sulara yaklaşık 80 top mermisi ateşlediğini açıkladı.
Kuzey Kore ile ABD-Güney Kore-Japonya ittifakı arasındaki gerginlik bölgedeki güvenlik endişelerini artırırken, Pyongyang'dan tehlikeli bir adım daha geldi.
Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin dün gece yerel saatle 23.28'de iki ülke arasındaki deniz sınırının kuzeyindeki sulara yaklaşık 80 top mermisi ateşlediği açıklandı.
Atışların Kuzey Kore'nin Kangwon eyaletindeki Kumgang bölgesi yakınlarından gerçekleştirildiği tespit edilirken, top mermilerinin deniz sınırı hattının kuzeyindeki tampon bölgeye isabet ettiği kaydedildi.
Deniz sınırındaki tampon bölgeye yönelik eylemin 2018 yılında Kuzey Kore ve Güney Kore arasında ortak sınırlar boyunca kasıtsız çatışmaları önlemek için tasarlanan 2018 askeri anlaşmasının ihlali anlamına geldiği yinelendi.
Son günlerde art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri ile gündeme gelen Kuzey Kore, Güney Kore deniz sınırına yönelik top atışlarını hızlandırmış, son olarak 2 Kasım'da Pyongyang'ın Kangwon'daki Kosong bölgesinden sınır hattının kuzeyindeki tampon bölgeye yaklaşık 100 top mermisi ateşlemişti.
Güney Kore savaş uçakları acil havalandı
Bu arada Kuzey Kore'nin 180 askeri uçağının da birçok farklı yerde harekete geçmesi üzerine, Güney Kore'nin 80 savaş jeti ve uçağı acil havalandı.
Yonhap'ın Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına (JCS) dayandırdığı haberine göre, yerel saatle 11.00-15.00'te Kuzey Kore'nin 180 savaş uçağının kendi sınırları ile batı ve doğu sahillerinde havalandığı tespit edildi. Bunun üzerine Güney Kore'nin 80 savaş jeti ve uçağı acil havalandı.