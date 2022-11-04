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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'dan ABD Başkanı Biden’a: İkiyüzlü tavrınızı bırakın
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'dan ABD Başkanı Biden’a: İkiyüzlü tavrınızı bırakın
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD Başkanı Joe Biden’ın "İran’ı özgürleştireceğiz" açıklamasına tepki göstererek, “İkiyüzlü tavrınızı ve... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T22:09+0300
2022-11-04T22:09+0300
dünya
abd
iran
joe biden
hüseyin emir abdullahiyan
tepki
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Joe Biden’ın İran hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Emir Abdullahiyan, ABD’yi İran’daki gösterileri kışkırtmakla suçlayarak, “ABD bir yandan İran’da gösterileri tahrik ederken diğer yandan nükleer anlaşma için çalışıyor” ifadelerini kullandı.Abdullahiyan, ABD Başkanı Biden’ın “İran’ı özgürleştireceğiz” açıklamasına tepki göstererek, “İkiyüzlü tavrınızı ve IŞİD'i desteklemeyi bırakın" dedi.ABD Başkanı Joe Biden, Kaliforniya'da düzenlenen Demokrat Parti etkinliğinde yaptığı konuşmada, destekçilerinin cep telefonlarını kaldırarak "Özgür İran" mesajı göstermesi üzerine, "Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz. Onlar çok yakında kendilerini özgürleştirecek" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221104/abd-baskani-biden-endiselenmeyin-irani-ozgurlestirecegiz--1063060658.html
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abd, iran, joe biden, hüseyin emir abdullahiyan, tepki, özgür
abd, iran, joe biden, hüseyin emir abdullahiyan, tepki, özgür

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'dan ABD Başkanı Biden’a: İkiyüzlü tavrınızı bırakın

22:09 04.11.2022
© SputnikHüseyin Emir Abdullahiyan
Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© Sputnik
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD Başkanı Joe Biden’ın "İran’ı özgürleştireceğiz" açıklamasına tepki göstererek, “İkiyüzlü tavrınızı ve IŞİD'i desteklemeyi bırakın" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Joe Biden’ın İran hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.
Emir Abdullahiyan, ABD’yi İran’daki gösterileri kışkırtmakla suçlayarak, “ABD bir yandan İran’da gösterileri tahrik ederken diğer yandan nükleer anlaşma için çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Abdullahiyan, ABD Başkanı Biden’ın “İran’ı özgürleştireceğiz” açıklamasına tepki göstererek, “İkiyüzlü tavrınızı ve IŞİD'i desteklemeyi bırakın" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Kaliforniya'da düzenlenen Demokrat Parti etkinliğinde yaptığı konuşmada, destekçilerinin cep telefonlarını kaldırarak "Özgür İran" mesajı göstermesi üzerine, "Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz. Onlar çok yakında kendilerini özgürleştirecek" ifadelerini kullanmıştı.
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
DÜNYA
ABD Başkanı Biden: Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz
10:57
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