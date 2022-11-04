https://sputniknews.com.tr/20221104/iran-disisleri-bakani-abdullahiyandan-abd-baskani-bidena-ikiyuzlu-tavrinizi-birakin-1063085854.html

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'dan ABD Başkanı Biden’a: İkiyüzlü tavrınızı bırakın

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'dan ABD Başkanı Biden’a: İkiyüzlü tavrınızı bırakın

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD Başkanı Joe Biden’ın "İran’ı özgürleştireceğiz" açıklamasına tepki göstererek, “İkiyüzlü tavrınızı ve... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T22:09+0300

2022-11-04T22:09+0300

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dünya

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tepki

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Joe Biden’ın İran hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Emir Abdullahiyan, ABD’yi İran’daki gösterileri kışkırtmakla suçlayarak, “ABD bir yandan İran’da gösterileri tahrik ederken diğer yandan nükleer anlaşma için çalışıyor” ifadelerini kullandı.Abdullahiyan, ABD Başkanı Biden’ın “İran’ı özgürleştireceğiz” açıklamasına tepki göstererek, “İkiyüzlü tavrınızı ve IŞİD'i desteklemeyi bırakın" dedi.ABD Başkanı Joe Biden, Kaliforniya'da düzenlenen Demokrat Parti etkinliğinde yaptığı konuşmada, destekçilerinin cep telefonlarını kaldırarak "Özgür İran" mesajı göstermesi üzerine, "Endişelenmeyin, İran'ı özgürleştireceğiz. Onlar çok yakında kendilerini özgürleştirecek" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221104/abd-baskani-biden-endiselenmeyin-irani-ozgurlestirecegiz--1063060658.html

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