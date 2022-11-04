https://sputniknews.com.tr/20221104/ingilterede-bir-kovid-19-hastasi-trumpa-uygulanan-kokteylle-iyilesti-1063063981.html
411 gündür Kovid-19'u atlatamayan İngiliz hasta sağlığına kavuştu
411 gündür Kovid-19'u atlatamayan İngiliz hasta sağlığına kavuştu
İngiltere'nin başkenti Londra'da 411 gündür Kovid-19 hastalığıyla mücadele eden 59 yaşındaki bir adam, eski ABD Başkanı Trump'a uygulanan 'Regeneron' kokteyli... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T12:38+0300
2022-11-04T12:38+0300
2022-11-04T12:44+0300
koronavirüs
ingiltere
koronavirüs
kovid-19
donald trump
kokteyl
tedavi
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İngiltere'nin başkenti Londra'daki Guy's ve St Thomas' hastanelerinde tedavi altına alınan 59 yaşındaki bir adam, 411 gündür Kovid-19 hastalığıyla mücadele ederek virüse karşı en uzun sürede tedavi edilen kişi oldu.Böbrek nakli sonrası bağışıklık sistemi zayıflayan hasta, Kovid-19'a 2020'nin aralık ayında yakalandı.En uzun sürede tedavi edilen hastaHastanın, belirti göstermemesine rağmen 2022'nin ocak ayına kadar PCR testleri pozitif çıkmaya devam etti.Hastanelerin yetkilileri, bu kadar uzun süre boyunca tedavi altında tutulan başka bir hasta olup olmadığından haberdar olmadıklarını söyledi.İsmi açıklanmayan hastanın, Sars-Cov-2'nin Çin'in Vuhan kentinde erken dönemde ortaya çıkan varyantlarından birine yakalandığı belirtildi.Trump'ı iyileştiren kokteyl kullanıldıÖte yandan sağlık yetkilileri, virüsün varyantını tespit ettikten sonra eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan 'Regeneron' kokteyli uygulanarak sağlığına kavuşturulduğu bilgisini paylaştı.Kalıcı vakalar, hastanın aylarca veya daha uzun süre belirti gösterebildiği ancak pozitif test etmediği uzun süreli Kovid-19'dan farklı bir tür olarak öne çıkıyor.Sky News'e konuşan Dr. Luke Blagdon Snell, "Virüsün bazı yeni varyantları, İngiltere ve Avrupa'da mevcut olan tüm antikor tedavilerine dirençli. Bağışıklık sistemi zayıf olan bazı kişiler hala ağır hastalık ve enfeksiyon kapma riski altında. Hala onları korumanın ve tedavi etmenin en iyi yolunu anlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Vakaları tedavi eden Snell ve ekibi, kalıcı Kovid-19 vakalarına dönük antikor tedavileri hakkında daha fazla araştırma yapılması çağrısında bulunarak İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde yeni üretilen Evusheld ilacının kullanıma sunulması çağrısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221028/ingilterede-iki-yeni-kovid-19-varyanti-tespit-edildi-1062825543.html
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ingiltere, koronavirüs, kovid-19, donald trump, kokteyl, tedavi
ingiltere, koronavirüs, kovid-19, donald trump, kokteyl, tedavi
411 gündür Kovid-19'u atlatamayan İngiliz hasta sağlığına kavuştu
12:38 04.11.2022 (güncellendi: 12:44 04.11.2022) Abone ol
İngiltere'nin başkenti Londra'da 411 gündür Kovid-19 hastalığıyla mücadele eden 59 yaşındaki bir adam, eski ABD Başkanı Trump'a uygulanan 'Regeneron' kokteyli kullanılarak iyileştirildi. Hasta, virüse karşı en uzun sürede tedavi edilen kişi oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Guy's ve St Thomas' hastanelerinde tedavi altına alınan 59 yaşındaki bir adam, 411 gündür Kovid-19 hastalığıyla mücadele ederek virüse karşı en uzun sürede tedavi edilen kişi oldu.
Böbrek nakli sonrası bağışıklık sistemi zayıflayan hasta, Kovid-19'a 2020'nin aralık ayında yakalandı.
En uzun sürede tedavi edilen hasta
Hastanın, belirti göstermemesine rağmen 2022'nin ocak ayına kadar PCR testleri pozitif çıkmaya devam etti.
Hastanelerin yetkilileri, bu kadar uzun süre boyunca tedavi altında tutulan başka bir hasta olup olmadığından haberdar olmadıklarını söyledi.
İsmi açıklanmayan hastanın, Sars-Cov-2'nin Çin'in Vuhan kentinde erken dönemde ortaya çıkan varyantlarından birine yakalandığı belirtildi.
Trump'ı iyileştiren kokteyl kullanıldı
Öte yandan sağlık yetkilileri, virüsün varyantını tespit ettikten sonra eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan 'Regeneron' kokteyli uygulanarak sağlığına kavuşturulduğu bilgisini paylaştı.
Kalıcı vakalar, hastanın aylarca veya daha uzun süre belirti gösterebildiği ancak pozitif test etmediği uzun süreli Kovid-19'dan farklı bir tür olarak öne çıkıyor.
Sky News'e konuşan Dr. Luke Blagdon Snell, "Virüsün bazı yeni varyantları, İngiltere ve Avrupa'da mevcut olan tüm antikor tedavilerine dirençli. Bağışıklık sistemi zayıf olan bazı kişiler hala ağır hastalık ve enfeksiyon kapma riski altında. Hala onları korumanın ve tedavi etmenin en iyi yolunu anlamak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
Vakaları tedavi eden Snell ve ekibi, kalıcı Kovid-19 vakalarına dönük antikor tedavileri hakkında daha fazla araştırma yapılması çağrısında bulunarak İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde yeni üretilen Evusheld ilacının kullanıma sunulması çağrısında bulundu.