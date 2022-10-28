https://sputniknews.com.tr/20221028/ingilterede-iki-yeni-kovid-19-varyanti-tespit-edildi-1062825543.html
İngiltere'de iki yeni Kovid-19 varyantı tespit edildi
İngiltere'de iki yeni Kovid-19 varyantı tespit edildi
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, ülkede Kovid-19'un iki yeni varyantının tespit edildiğini açıkladı. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T22:00+0300
2022-10-28T22:00+0300
2022-10-28T22:00+0300
koronavirüs
ingiltere
kovid-19
koronavirüs
omicron
ingiltere sağlık güvenliği ajansı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1051899213_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_474e671b9dbb0a3356b7fa13507143d7.jpg
İngiltere, Kovid-19'un iki yeni varyantının tespit edildiğini açıkladı.İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan (UKHSA) yapılan açıklamada, İngiltere'de Omicron varyantının çok sayıda alt versiyonunun dolaştığı bildirildi.Açıklamada, ileride yapılacak çalışmalar için Kovid-19 virüsünün Omicron varyantının alt versiyonu olan söz konusu türlerine BQ.1 ve XBB isimleri verildiği belirtildi.BQ.1 ve XBB isimli alt versiyonun bağışıklıktan kaçma potansiyelinin çok yüksek olduğu ancak varyantların endişe verici tür olarak tanımlanmadığı bilgisi paylaşıldı.UKHSA'da yetkili Dr. Meera Chand, "SARS-CoV-2'nin yeni varyantlarının ortaya çıktığını görmek beklenmedik bir şey değil. BQ.1 ve XBB varyantları endişe verici tür olarak tanımlanmadı. UKHSA her zaman olduğu gibi durumu yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.Varyantlara karşı en iyi savunmanın Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılar olduğunu vurgulayan Chand, herkesi tüm aşılarını olmaya çağırdı.Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC), 21 Ekim'de, Avrupa'da kasım ortasından aralık başına kadar BQ.1 alt versiyonunun baskın tür olacağını bildirmişti.Merkezden yapılan açıklamada, BQ.1 varyantının en çok dolaşımda olduğu ülkelerin yüzde 19 ile Fransa, yüzde 9 ile Belçika, yüzde 7 ile İrlanda, yüzde 6 ile Hollanda ve yüzde 5 ile İtalya olduğu ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221027/cinde-iphone-ureten-fabrikada-kovid-19-nedeniyle-yaklasik-300-bin-isci-karantinada-1062776366.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/12/1051899213_172:0:1200:771_1920x0_80_0_0_aaae929f1943688d74550fe15540e0c6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, kovid-19, koronavirüs, omicron, ingiltere sağlık güvenliği ajansı
ingiltere, kovid-19, koronavirüs, omicron, ingiltere sağlık güvenliği ajansı
İngiltere'de iki yeni Kovid-19 varyantı tespit edildi
Abone ol
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, ülkede Kovid-19'un iki yeni varyantının tespit edildiğini açıkladı.
İngiltere, Kovid-19'un iki yeni varyantının tespit edildiğini açıkladı.
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'ndan (UKHSA) yapılan açıklamada, İngiltere'de Omicron varyantının çok sayıda alt versiyonunun dolaştığı bildirildi.
Açıklamada, ileride yapılacak çalışmalar için Kovid-19 virüsünün Omicron varyantının alt versiyonu olan söz konusu türlerine BQ.1 ve XBB isimleri verildiği belirtildi.
BQ.1 ve XBB isimli alt versiyonun bağışıklıktan kaçma potansiyelinin çok yüksek olduğu ancak varyantların endişe verici tür olarak tanımlanmadığı bilgisi paylaşıldı.
UKHSA'da yetkili Dr. Meera Chand, "SARS-CoV-2'nin yeni varyantlarının ortaya çıktığını görmek beklenmedik bir şey değil. BQ.1 ve XBB varyantları endişe verici tür olarak tanımlanmadı. UKHSA her zaman olduğu gibi durumu yakından takip ediyor" ifadelerini kullandı.
Varyantlara karşı en iyi savunmanın Kovid-19'a karşı geliştirilen aşılar olduğunu vurgulayan Chand, herkesi tüm aşılarını olmaya çağırdı.
Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC), 21 Ekim'de, Avrupa'da kasım ortasından aralık başına kadar BQ.1 alt versiyonunun baskın tür olacağını bildirmişti.
Merkezden yapılan açıklamada, BQ.1 varyantının en çok dolaşımda olduğu ülkelerin yüzde 19 ile Fransa, yüzde 9 ile Belçika, yüzde 7 ile İrlanda, yüzde 6 ile Hollanda ve yüzde 5 ile İtalya olduğu ifade edilmişti.