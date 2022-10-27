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Çin'de iPhone üreten fabrikada Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 300 bin işçi karantinada
Çin'de iPhone üreten fabrikada Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 300 bin işçi karantinada
Çin'de Apple'ın akıllı telefonu iPhone'ların üretildiği Tayvanlı Foxconn şirketinin fabrikasında Kovid-19 koruma tedbirleri kapsamında 300 bin işçi karantinaya... 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T19:32+0300
2022-10-27T19:33+0300
koronavirüs
çin
karantina
kovid-19
apple
iphone
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Çin'de iPhone'ların üretildiği en büyük tesislerden olan, Tayvanlı Foxconn şirketinin Hınan eyaletindeki fabrikasında Kovid-19 vakaları nedeniyle uygulanan salgın koruma tedbirleri işçilerin günlük yaşamını zora soktu.Cıngcou şehrindeki üretim tesisinde salgın tedbirleri ve hareket kısıtlamalarının yarattığı sıkıntılar, Çin'de sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla gündeme geldi.Paylaşımlarda, yaklaşık 300 bin işçinin çalıştığı tesiste ekimin ilk haftasından itibaren 'kapalı devre' üretime geçildiği, kampüsün etrafının metal bariyerlerle kapatıldığı, yemekhane ve kafeteryalarda yemek yemenin yasaklandığı, işçilerin kampüste yalnızca belirli güzergahları kullanarak yurtlarına gitmelerine izin verildiği iddia edildi.Salgın koruma tedbirlerinin uygulanmasındaki ihmallere dikkat çekilen paylaşımlarda, fabrika yönetiminin vakalara zamanında müdahale etmediği, Kovid-19 tespit edilenlerin işçilerin yurt odalarında tecrit edildiği, bir grup işçinin ise yapımı henüz tamamlanmayan bir yurt binasında karantinaya alındığı öne sürüldü. Karantinadaki işçiler yeterli gıda ve sağlık bakımı sağlanmadığından yakınırken sosyal medyada sorunları dile getiren paylaşımlar sansürlendi.Foxconn, yaptığı açıklamada, 'az sayıda çalışanın salgından etkilendiğini' doğrularken tedbirlerin yerel salgın koruma politikaları uyarınca alındığını savundu.Açıklamada, "Salgından etkilenen az sayıda çalışan için Foxconn, yerel salgın önleme politikalarına uygun olarak, maddi ihtiyaçlar, psikolojik destek ve hızlı geri bildirim dahil yaşamı idame için gerekli güvenceleri sağlamaktadır" ifadesine yer verildi.Apple, konuyla ilgili açıklama yapmadı.Foxconn'un fabrikasının bulunduğu 10 milyonluk Cıngcou şehrinde son 24 saatte 3'ü hastalık belirtisi gösteren 26 vaka tespit edilirken, işçilerin bu toplama dahil edilip edilmediği bilinmiyor.Vaka sayısı az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen karantina tedbirlerine başvurulması, Çin'in 'sıfır vaka' olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerindeki ısrar edeceğine işaret ediyor.Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221027/cinde-kovid-19-salgini-fucou-sehrinde-universiteler-karantinaya-alindi-1062748891.html
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çin, karantina, kovid-19, apple, iphone
çin, karantina, kovid-19, apple, iphone

Çin'de iPhone üreten fabrikada Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 300 bin işçi karantinada

19:32 27.10.2022 (güncellendi: 19:33 27.10.2022)
© STRÇin'in 28 Mart 2022'de kapanmaya giden en büyük şehri Şanghay'da koronavirüse karşı korunaklı kıyafetler içinde günlük gıda ve diğer temel ihtiyaç maddesi tedarikini dağıtan çalışanlar (5 Nisan 2022)
Çin'in 28 Mart 2022'de kapanmaya giden en büyük şehri Şanghay'da koronavirüse karşı korunaklı kıyafetler içinde günlük gıda ve diğer temel ihtiyaç maddesi tedarikini dağıtan çalışanlar (5 Nisan 2022) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
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Çin'de Apple'ın akıllı telefonu iPhone'ların üretildiği Tayvanlı Foxconn şirketinin fabrikasında Kovid-19 koruma tedbirleri kapsamında 300 bin işçi karantinaya alındı. Tesisin etrafı metal bariyerlerle kapatıldı, yemekhane ve kafeteryalarda yemek yemek yasaklandı.
Çin'de iPhone'ların üretildiği en büyük tesislerden olan, Tayvanlı Foxconn şirketinin Hınan eyaletindeki fabrikasında Kovid-19 vakaları nedeniyle uygulanan salgın koruma tedbirleri işçilerin günlük yaşamını zora soktu.
Cıngcou şehrindeki üretim tesisinde salgın tedbirleri ve hareket kısıtlamalarının yarattığı sıkıntılar, Çin'de sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla gündeme geldi.
Paylaşımlarda, yaklaşık 300 bin işçinin çalıştığı tesiste ekimin ilk haftasından itibaren 'kapalı devre' üretime geçildiği, kampüsün etrafının metal bariyerlerle kapatıldığı, yemekhane ve kafeteryalarda yemek yemenin yasaklandığı, işçilerin kampüste yalnızca belirli güzergahları kullanarak yurtlarına gitmelerine izin verildiği iddia edildi.
Salgın koruma tedbirlerinin uygulanmasındaki ihmallere dikkat çekilen paylaşımlarda, fabrika yönetiminin vakalara zamanında müdahale etmediği, Kovid-19 tespit edilenlerin işçilerin yurt odalarında tecrit edildiği, bir grup işçinin ise yapımı henüz tamamlanmayan bir yurt binasında karantinaya alındığı öne sürüldü. Karantinadaki işçiler yeterli gıda ve sağlık bakımı sağlanmadığından yakınırken sosyal medyada sorunları dile getiren paylaşımlar sansürlendi.
Foxconn, yaptığı açıklamada, 'az sayıda çalışanın salgından etkilendiğini' doğrularken tedbirlerin yerel salgın koruma politikaları uyarınca alındığını savundu.
Açıklamada, "Salgından etkilenen az sayıda çalışan için Foxconn, yerel salgın önleme politikalarına uygun olarak, maddi ihtiyaçlar, psikolojik destek ve hızlı geri bildirim dahil yaşamı idame için gerekli güvenceleri sağlamaktadır" ifadesine yer verildi.
Apple, konuyla ilgili açıklama yapmadı.
Foxconn'un fabrikasının bulunduğu 10 milyonluk Cıngcou şehrinde son 24 saatte 3'ü hastalık belirtisi gösteren 26 vaka tespit edilirken, işçilerin bu toplama dahil edilip edilmediği bilinmiyor.
Vaka sayısı az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen karantina tedbirlerine başvurulması, Çin'in 'sıfır vaka' olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerindeki ısrar edeceğine işaret ediyor.
Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor.
Çin'de koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
KORONAVİRÜS
Çin'de Kovid-19 salgını: Fucou şehrinde üniversiteler karantinaya alındı
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