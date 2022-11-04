https://sputniknews.com.tr/20221104/imf-raporu-libya-2023te-ortadogunun-en-hizli-buyuyen-ekonomisi-olacak--1063052884.html

IMF raporu: Libya, 2023'te Ortadoğu'nun en hızlı büyüyen ekonomisi olacak

IMF raporu: Libya, 2023'te Ortadoğu'nun en hızlı büyüyen ekonomisi olacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), Libya’nın gelecek yıl yüzde 17.9 ile en hızlı büyüyen Ortadoğu ülkesi olmasını bekliyor. 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T01:56+0300

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ekonomi

libya

ortadoğu

büyüme

büyüme oranı

ekonomik büyüme

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IMF, Ortadoğu ülkelerinin 2022’deki ekonomik durumu ve 2023 beklentilerine ilişkin raporunu yayımladı.Ortadoğu ülkelerinin 2023'teki büyüme hızına yönelik tahminlere yer verilen raporda, "Libya'nın gelecek yıl için ekonomik büyüme hızının, petrol sektöründe yaklaşık yüzde 22'lik genişleme ile yüzde 17.9'a yükselmesi ve buna göre 2023'te en hızlı büyüyen Ortadoğu ekonomisi olması öngörülüyor." ifadeleri kullanıldı.Bölge ekonomilerinin 2022'de direnç gösterdiğine işaret edilen raporda, "Enerji ve gıda krizi özellikle 2023'te gıda güvensizliğine ve toplumsal huzursuzluğa yol açabilir" değerlendirmesi yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221011/imf-2023te-pek-cok-ulke-ekonomik-durgunlugu-hissedecek-almanya-ve-italya-resesyona-girecek-1062194246.html

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libya, ortadoğu, büyüme, büyüme oranı, ekonomik büyüme