https://sputniknews.com.tr/20221104/iki-gencin-oldugu-scooter-kazasi-arastiriliyor-arac-kazadan-sonra-2-kez-satildi-su-an-kayip-1063072132.html
İki gencin öldüğü scooter kazasında ihmaller zinciri: Araç kazadan sonra 2 kez satıldı, şu an kayıp
İki gencin öldüğü scooter kazasında ihmaller zinciri: Araç kazadan sonra 2 kez satıldı, şu an kayıp
Antalya'da liseli iki gencin hayatını kaybettiği scooter kazasıyla ilgili yeni ihmaller ortaya çıktı. Gençlere çarpan otomobilin kiralık olduğu ve trafik... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T14:04+0300
2022-11-04T14:04+0300
2022-11-04T14:07+0300
türkiye
scooter
scooter
antalya
kaza
ihmal
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, scooter ile yaya geçidinden geçerken otomobil çarpan liseli gençler Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan'ın (18) ölümünde ihmaller ortaya çıktı.Kaza sonrasında yapılan araştırmaya göre, aracın 140 kilometre hızla gittiği tahmin ediliyor. Öte yandan aracın kiralık olduğu ve trafik sigortasının da olmadığı belirtiliyor.Kaza yapan araç iki günde iki kez el değiştirdi. Ölen gençlerin ailelerinin avukatı Oğuz Sarıçobanoğlu, ''Kazadan hemen sonra polislerin ihmalleri var, tutanakta da var. Aracın zorunlu trafik sigortası ve kasko poliçesi yok. Bağlanması gereken bir aracı memur beyler sağolsun teslim etmişler. Kaçırdıklarını sanıp iki kere el değiştirmişler ama bırakmayacağız peşini'' dedi.'Aracın hızı en az 140 km'Otomobilin 23 yaşındaki sürücüsü üniversite öğrencisi Muhammed Can Gülmez ''taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak'' suçlamasıyla tutuklandı. Sürücü ifadesinde 83 km hız ile gittiğini söylemişti. Ancak ailenin avukatına göre güvenlik kamerası görüntüleri aracın daha hızlı olduğunu gösteriyordu.Sarıçobanoğlu, ''Tahminimize göre en az 140-150 ile gelen trafik canavarı yaya geçidinden geçiyor. 140 km hız ne demek frene bile dokunmuyor hız sınırına uysa çocuklar kurtulacak'' dedi.'Araçlar yarış yapıyordu' iddiasıKazayla ilgili başka bir iddia da araçların yarış yaptığıyla ilgili.Muhammed Can Gülmez'in sosyal medya hesabında yarış yaptığına dair görüntüler olduğu, kaza sonrası sildiği öne sürüldü.Avukat Oğuz Sarıçobanoğlu, ''Kazadan sonra elimizde görüntüler var. Kaza oluyor çocuklar yerde yatıyor iki araç kazadan bir dakika sonra arazın yanında duruyor Hız kontrolünü aracın beyninden yapacağız araç yok'' ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221024/antalyada-iki-gencin-oldugu-scooter-kazasinda-tutuklama-1062640730.html
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scooter, scooter, antalya, kaza, ihmal
scooter, scooter, antalya, kaza, ihmal
İki gencin öldüğü scooter kazasında ihmaller zinciri: Araç kazadan sonra 2 kez satıldı, şu an kayıp
14:04 04.11.2022 (güncellendi: 14:07 04.11.2022) Abone ol
Antalya'da liseli iki gencin hayatını kaybettiği scooter kazasıyla ilgili yeni ihmaller ortaya çıktı. Gençlere çarpan otomobilin kiralık olduğu ve trafik sigortasının bulunmadığı tespit edildi. Aracın kaza sonrası iki kez satıldığı ve şu an kayıp olduğu için hız ölçümü yapılamadığı belirtildi. Araçların yarış yaptığı iddiası da araştırılıyor.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, scooter ile yaya geçidinden geçerken otomobil çarpan liseli gençler Mahmut Yağız Balcı (18) ile Ada Kayahan'ın (18) ölümünde ihmaller ortaya çıktı.
Kaza sonrasında yapılan araştırmaya göre, aracın 140 kilometre hızla gittiği tahmin ediliyor. Öte yandan aracın kiralık olduğu ve trafik sigortasının da olmadığı belirtiliyor.
Kaza yapan araç iki günde iki kez el değiştirdi. Ölen gençlerin ailelerinin avukatı Oğuz Sarıçobanoğlu, ''Kazadan hemen sonra polislerin ihmalleri var, tutanakta da var. Aracın zorunlu trafik sigortası ve kasko poliçesi yok. Bağlanması gereken bir aracı memur beyler sağolsun teslim etmişler. Kaçırdıklarını sanıp iki kere el değiştirmişler ama bırakmayacağız peşini'' dedi.
'Aracın hızı en az 140 km'
Otomobilin 23 yaşındaki sürücüsü üniversite öğrencisi Muhammed Can Gülmez ''taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak'' suçlamasıyla tutuklandı. Sürücü ifadesinde 83 km hız ile gittiğini söylemişti. Ancak ailenin avukatına göre güvenlik kamerası görüntüleri aracın daha hızlı olduğunu gösteriyordu.
Sarıçobanoğlu, ''Tahminimize göre en az 140-150 ile gelen trafik canavarı yaya geçidinden geçiyor. 140 km hız ne demek frene bile dokunmuyor hız sınırına uysa çocuklar kurtulacak'' dedi.
'Araçlar yarış yapıyordu' iddiası
Kazayla ilgili başka bir iddia da araçların yarış yaptığıyla ilgili.
Muhammed Can Gülmez'in sosyal medya hesabında yarış yaptığına dair görüntüler olduğu, kaza sonrası sildiği öne sürüldü.
Avukat Oğuz Sarıçobanoğlu, ''Kazadan sonra elimizde görüntüler var. Kaza oluyor çocuklar yerde yatıyor iki araç kazadan bir dakika sonra arazın yanında duruyor Hız kontrolünü aracın beyninden yapacağız araç yok'' ifadelerini kullandı.