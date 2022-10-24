https://sputniknews.com.tr/20221024/antalyada-iki-gencin-oldugu-scooter-kazasinda-tutuklama-1062640730.html

Antalya'da iki gencin öldüğü scooter kazasında tutuklama

Antalya'da iki gencin öldüğü scooter kazasında tutuklama

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, otomobiliyle çarptığı scooterdaki iki lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı. 24.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

scooter

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türkiye

kaza

liseliler

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Antalya'da scooterdaki 2 gencin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.Ada Kayahan (18) ile Mahmut Yağız Balcı'nın (18) hayatını kaybetmelerinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.C.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Otomobil sürücüsü M.C.G., 22 Ekim'de yolun karşısına geçmeye çalışan Ada Kayahan ile Mahmut Yağız Balcı'nın bulunduğu scootera çarpmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan iki genç kurtarılamamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221023/otomobilin-carptigi-elektrikli-scooterdaki-2-genc-hayatini-kaybetti-1062616280.html

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