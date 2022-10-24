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https://sputniknews.com.tr/20221024/antalyada-iki-gencin-oldugu-scooter-kazasinda-tutuklama-1062640730.html
Antalya'da iki gencin öldüğü scooter kazasında tutuklama
Antalya'da iki gencin öldüğü scooter kazasında tutuklama
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, otomobiliyle çarptığı scooterdaki iki lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı. 24.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kaza
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Antalya'da scooterdaki 2 gencin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.Ada Kayahan (18) ile Mahmut Yağız Balcı'nın (18) hayatını kaybetmelerinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.C.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Otomobil sürücüsü M.C.G., 22 Ekim'de yolun karşısına geçmeye çalışan Ada Kayahan ile Mahmut Yağız Balcı'nın bulunduğu scootera çarpmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan iki genç kurtarılamamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221023/otomobilin-carptigi-elektrikli-scooterdaki-2-genc-hayatini-kaybetti-1062616280.html
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scooter, antalya, türkiye, kaza, liseliler
scooter, antalya, türkiye, kaza, liseliler

Antalya'da iki gencin öldüğü scooter kazasında tutuklama

11:53 24.10.2022
© DHAOtomobilin çarptığı elektrikli scooterdaki 2 genç hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı elektrikli scooterdaki 2 genç hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© DHA
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, otomobiliyle çarptığı scooterdaki iki lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.
Antalya'da scooterdaki 2 gencin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.
Ada Kayahan (18) ile Mahmut Yağız Balcı'nın (18) hayatını kaybetmelerinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.C.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Otomobil sürücüsü M.C.G., 22 Ekim'de yolun karşısına geçmeye çalışan Ada Kayahan ile Mahmut Yağız Balcı'nın bulunduğu scootera çarpmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan iki genç kurtarılamamıştı.
Otomobilin çarptığı elektrikli scooterdaki 2 genç hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
TÜRKİYE
Otomobilin çarptığı elektrikli scooterdaki 2 genç hayatını kaybetti
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