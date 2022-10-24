https://sputniknews.com.tr/20221024/antalyada-iki-gencin-oldugu-scooter-kazasinda-tutuklama-1062640730.html
Antalya'da iki gencin öldüğü scooter kazasında tutuklama
Antalya'da iki gencin öldüğü scooter kazasında tutuklama
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, otomobiliyle çarptığı scooterdaki iki lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı. 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T11:53+0300
2022-10-24T11:53+0300
2022-10-24T11:53+0300
türkiye
scooter
antalya
türkiye
kaza
liseliler
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Antalya'da scooterdaki 2 gencin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.Ada Kayahan (18) ile Mahmut Yağız Balcı'nın (18) hayatını kaybetmelerinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.C.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Otomobil sürücüsü M.C.G., 22 Ekim'de yolun karşısına geçmeye çalışan Ada Kayahan ile Mahmut Yağız Balcı'nın bulunduğu scootera çarpmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan iki genç kurtarılamamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221023/otomobilin-carptigi-elektrikli-scooterdaki-2-genc-hayatini-kaybetti-1062616280.html
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scooter, antalya, türkiye, kaza, liseliler
scooter, antalya, türkiye, kaza, liseliler
Antalya'da iki gencin öldüğü scooter kazasında tutuklama
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, otomobiliyle çarptığı scooterdaki iki lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.
Antalya'da scooterdaki 2 gencin ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.
Ada Kayahan (18) ile Mahmut Yağız Balcı'nın (18) hayatını kaybetmelerinin ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.C.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Otomobil sürücüsü M.C.G., 22 Ekim'de yolun karşısına geçmeye çalışan Ada Kayahan ile Mahmut Yağız Balcı'nın bulunduğu scootera çarpmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan iki genç kurtarılamamıştı.