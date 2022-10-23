https://sputniknews.com.tr/20221023/otomobilin-carptigi-elektrikli-scooterdaki-2-genc-hayatini-kaybetti-1062616280.html

Otomobilin çarptığı elektrikli scooterdaki 2 genç hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı elektrikli scooterdaki 2 genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli scooterdaki lise öğrencileri 18 yaşındaki Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan hayatını kaybetti. 23.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

antalya

trafik kazası

elektrikli scooter

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Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli scootera bindi.Balcı'nın kullandığı scooter, süratli olduğu iddia edilen Can G.'nin idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Balcı ve Kayahan, yola fırladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinc özel bir hastaneye kaldırılan 2 arkadaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Balcı ile Kayahan'ın çocukluk arkadaşı oldukları, Balcı'nın kız arkadaşını evine götürmeye gittiği öğrenildi. Bu arada otomobil sürücüsü Can G. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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antalya, trafik kazası, elektrikli scooter