Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221023/otomobilin-carptigi-elektrikli-scooterdaki-2-genc-hayatini-kaybetti-1062616280.html
Otomobilin çarptığı elektrikli scooterdaki 2 genç hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı elektrikli scooterdaki 2 genç hayatını kaybetti
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli scooterdaki lise öğrencileri 18 yaşındaki Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan hayatını kaybetti. 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T13:03+0300
2022-10-23T13:03+0300
türkiye
antalya
trafik kazası
elektrikli scooter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/17/1062616136_0:457:600:795_1920x0_80_0_0_2857adfb41b6740a9da596bcdf999bac.jpg
Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli scootera bindi.Balcı'nın kullandığı scooter, süratli olduğu iddia edilen Can G.'nin idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Balcı ve Kayahan, yola fırladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinc özel bir hastaneye kaldırılan 2 arkadaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Balcı ile Kayahan'ın çocukluk arkadaşı oldukları, Balcı'nın kız arkadaşını evine götürmeye gittiği öğrenildi. Bu arada otomobil sürücüsü Can G. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/17/1062616136_0:350:600:800_1920x0_80_0_0_e2d6d9b3f55da12996f064428f5b700a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, trafik kazası, elektrikli scooter
antalya, trafik kazası, elektrikli scooter

Otomobilin çarptığı elektrikli scooterdaki 2 genç hayatını kaybetti

13:03 23.10.2022
© DHAOtomobilin çarptığı elektrikli scooterdaki 2 genç hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı elektrikli scooterdaki 2 genç hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© DHA
Abone olTelegram
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli scooterdaki lise öğrencileri 18 yaşındaki Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan hayatını kaybetti.
Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli scootera bindi.
Balcı'nın kullandığı scooter, süratli olduğu iddia edilen Can G.'nin idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Balcı ve Kayahan, yola fırladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinc özel bir hastaneye kaldırılan 2 arkadaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Balcı ile Kayahan'ın çocukluk arkadaşı oldukları, Balcı'nın kız arkadaşını evine götürmeye gittiği öğrenildi. Bu arada otomobil sürücüsü Can G. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала