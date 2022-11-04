https://sputniknews.com.tr/20221104/depremde-yikilan-minare-havadan-goruntulendi-1063057204.html

Depremde yıkılan minare havadan görüntülendi

Depremde yıkılan minare havadan görüntülendi

İzmirlileri gece yarısı uykusundan uyandıran 4.9 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Sarsıntı nedeniyle Konak’taki Selahattinoğlu Camii’nin minaresi... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T08:52+0300

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türkiye

izmir

deprem

minare

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Buca ilçesinde saat 03.29’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 14.7 kilometre derinliğinde oluştu. Gece yarısı meydana gelen deprem, İzmirlileri uykusundan uyandırdı. Bazı vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.'Toplam 31 vatandaşımız panik sebebiyle hastanelere başvurdu'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, yaşanan depremin ardından hemen İzmir’e geldi. Soylu, “3 vatandaşımız atlamak suretiyle yaralandı. Birisinin durumu ağır. Şu anda müdahalesi yapılıyor. Toplam 31 vatandaşımız panik sebebiyle hastanelere başvurdu. Buca’ya da geçeceğiz. Allah’a şükür can kaybı yok ama yaklaşık 20 kadar binada çatlaklar, bir takım hasarlar söz konusu. Bu konuda tespit yapacağız" sözlerine yer verdi.Öte yandan depremde Konak’taki Selahattinoğlu Camii’nin minaresi yıkıldı. Yıkılan caminin minaresi havadan sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi.

https://sputniknews.com.tr/20221104/izmirde-49-buyuklugunde-deprem-1063054491.html

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