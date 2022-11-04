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İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem
İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, İzmir Buca'da saat 03.29'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illlerden de hissedilen depremin 14.47 kilometre derinlikte... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T03:58+0300
2022-11-04T05:15+0300
türkiye
izmir
deprem
konak
buca
süleyman soylu
tunç soyer
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Çevre illlerden de hissedilen depremin 14.47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası can kaybı bilgisinin ulaşmadığı belirtilerek, iki vatandaşın panikle yüksekten atlama sonucu yaralandığı ve bir cami minaresinde de hasar meydana geldiği bildirildi.Açıklamada, saat 03.29'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası 04.30'a kadar en büyüğü 2.4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini bilgisi verilerek, vatandaşların paniğe kapılmamaları çağrısında bulunuldu.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde de hasar meydana gelmiştir" açıklamasında bulundu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok" bilgisini paylaştı.Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir mal ve can kaybı tarafımıza ulaşmamıştır" dedi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan geçmiş olsun mesajıCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi olumsuz bir haberin olmamasını temenni ediyorum. Geçmiş olsun İzmir" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220814/kusadasi-korfezinde-5-buyuklugunde-deprem-1059900924.html
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izmir, deprem, konak, buca, süleyman soylu, tunç soyer
izmir, deprem, konak, buca, süleyman soylu, tunç soyer

İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

03:58 04.11.2022 (güncellendi: 05:15 04.11.2022)
© DHADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© DHA
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AFAD, İzmir Buca'da saat 03.29'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Çevre illlerden de hissedilen depremin 14.47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.29'da İzmir'in Buca ilçesinde 4.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Çevre illlerden de hissedilen depremin 14.47 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası can kaybı bilgisinin ulaşmadığı belirtilerek, iki vatandaşın panikle yüksekten atlama sonucu yaralandığı ve bir cami minaresinde de hasar meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada, saat 03.29'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası 04.30'a kadar en büyüğü 2.4 olmak üzere 13 artçı sarsıntı meydana geldiğini bilgisi verilerek, vatandaşların paniğe kapılmamaları çağrısında bulunuldu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. 2 vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir camii minaresinde de hasar meydana gelmiştir" açıklamasında bulundu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok" bilgisini paylaştı.
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir mal ve can kaybı tarafımıza ulaşmamıştır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan geçmiş olsun mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Buca ilçesinde saat 03.29'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, herhangi olumsuz bir haberin olmamasını temenni ediyorum. Geçmiş olsun İzmir" ifadesini kullandı.
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İzmir açıklarında 5 büyüklüğünde deprem
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