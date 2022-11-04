https://sputniknews.com.tr/20221104/cinin-23-tonluk-tasiyici-roketi-pasifik-okyanusuna-dustu-1063078021.html
Çin'in 23 tonluk taşıyıcı roketi Pasifik Okyanusu'na düştü
Çin'in 23 tonluk taşıyıcı roketi Pasifik Okyanusu'na düştü
Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna laboratuvar modülünü taşıyan Long March 5B roketi, Pasifik Okyanusu üzerinden atmosfere girerek düşüşünü... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T16:28+0300
2022-11-04T16:28+0300
2022-11-04T16:28+0300
yaşam
çin
roket
pasifik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/04/1063077826_0:71:1201:746_1920x0_80_0_0_ee90946d9d764e72cb7d43786df78655.jpg
ABD Uzay Komutanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait roketin, bugün TSİ 13.01'de atmosfere giriş yaptığını ve Pasifik Okyanusu'nun orta-güney dolaylarına düşmesinin beklendiğini belirtti.Paylaşımda, kontrolsüz düşüşün kesin lokasyonu için Çin otoritelerine başvurulması salık verildi.Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabından söz konusu roketin durumuna ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: "Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ve Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi (CMS) ile iletişimimiz kapsamında, 4 Kasım 2022 saat 18.08 (Pekin saatine göre) sularında Long March 5B taşıyıcı roketinin enkazı okyanus alanında 101.9 derece batı boylamı ve 9.9 derece kuzey enlemi civarında (Pasifik Okyanusu) bulunmaktadır. Yeniden giriş sırasında araç üzerinde yer alan cihazların çoğunun imha edildiği doğrulanmıştır."Çin'in uzay istasyonuna yolladığı ikinci laboratuvar modülü olan Mıngtien, 31 Ekim'de 'Long March 5B' taşıyıcı roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmıştı.Adı, Çincede 'gökleri düşlemek' anlamına gelen 17.9 metre uzunluğunda ve 4.2 metre çapındaki modül, 23 tonluk roketle yörüngeye taşınmıştı.Roket modülden ayrılmasının ardından Alçak Yer Yörüngesi'nde dünya çevresinde kontrolsüz şekilde hareket etmeye başlamıştı. Roketin hareketi ve atmosfere nereden gireceği dünyadaki farklı uzay ajansları ve kurumlar tarafından takip ediliyordu.
https://sputniknews.com.tr/20221104/cinin-23-tonluk-roketi-kontrolsuz-bir-sekilde-dususe-gecti-ispanya-hava-sahasini-kapatti-1063064145.html
çin
pasifik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/04/1063077826_56:0:1143:815_1920x0_80_0_0_52c8b119b2dd3e98b208a51b02532b1e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, roket, pasifik
Çin'in 23 tonluk taşıyıcı roketi Pasifik Okyanusu'na düştü
Abone ol
Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna laboratuvar modülünü taşıyan Long March 5B roketi, Pasifik Okyanusu üzerinden atmosfere girerek düşüşünü yaptı.
ABD Uzay Komutanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait roketin, bugün TSİ 13.01'de atmosfere giriş yaptığını ve Pasifik Okyanusu'nun orta-güney dolaylarına düşmesinin beklendiğini belirtti.
Paylaşımda, kontrolsüz düşüşün kesin lokasyonu için Çin otoritelerine başvurulması salık verildi.
Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA) sosyal medya hesabından söz konusu roketin durumuna ilişkin yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: "Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ve Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi (CMS) ile iletişimimiz kapsamında, 4 Kasım 2022 saat 18.08 (Pekin saatine göre) sularında Long March 5B taşıyıcı roketinin enkazı okyanus alanında 101.9 derece batı boylamı ve 9.9 derece kuzey enlemi civarında (Pasifik Okyanusu) bulunmaktadır. Yeniden giriş sırasında araç üzerinde yer alan cihazların çoğunun imha edildiği doğrulanmıştır."
Çin'in uzay istasyonuna yolladığı ikinci laboratuvar modülü olan Mıngtien, 31 Ekim'de 'Long March 5B' taşıyıcı roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmıştı.
Adı, Çincede 'gökleri düşlemek' anlamına gelen 17.9 metre uzunluğunda ve 4.2 metre çapındaki modül, 23 tonluk roketle yörüngeye taşınmıştı.
Roket modülden ayrılmasının ardından Alçak Yer Yörüngesi'nde dünya çevresinde kontrolsüz şekilde hareket etmeye başlamıştı. Roketin hareketi ve atmosfere nereden gireceği dünyadaki farklı uzay ajansları ve kurumlar tarafından takip ediliyordu.