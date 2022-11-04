https://sputniknews.com.tr/20221104/cinin-23-tonluk-roketi-kontrolsuz-bir-sekilde-dususe-gecti-ispanya-hava-sahasini-kapatti-1063064145.html

Çin'in 23 tonluk roketi kontrolsüz bir şekilde düşüşe geçti: İspanya, hava sahasını kapattı

Çin'in 23 tonluk roketi kontrolsüz bir şekilde düşüşe geçti: İspanya, hava sahasını kapattı

Çin'den fırlatılan 23 tonluk roket gövdesinin kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya doğru düşüşe geçtiği belirtildi. Olay nedeniyle İspanya'daki tüm havalimanları... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T12:39+0300

2022-11-04T12:39+0300

2022-11-04T13:23+0300

dünya

ispanya

çin

roket

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0b/1056286446_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4211b93a61ec2825566fa394059d6506.jpg

Çin, geçtiğimiz pazartesi günü yeni uzay istasyonu Tiangong'un üçüncü ve son parçasını fırlattı. Ancak fırlatılan roketin 23 tonluk gövdesi kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya doğru düşüşe geçti.Planlanan güvenli alanın dışına düşebilme ihtimali doğan roketin düşmesi muhtemel bölge içerisinde yer alan İspanya, tüm havalimanlarını tedbir amacıyla geçici süreyle kapattı.İspanyol hava kontrolü yetkilileri konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eurocontrol, bir Çin roketinin Dünya atmosferine kontrolsüz olarak girdiği konusunda bizi bilgilendirdi. İspanyol hava sahasının belirli bölümleri için hava sahası kapatıldı" denildi.Edinilen bilgilere göre, Barselona, Tarragona, Ibiza ve Reus'a gidiş ve dönüş istikametli tüm uçaklar yere indirilirken, La Rioja, Castilla ve Leon gibi bölgeler de alınan tedbirlerden etkilendi.Yaklaşık 40 dakika sürmesi beklenen hava trafiğinin durdurulması tedbirinin Ibiza gibi bazı yerlerde 3 saate dek uzayabileceği kaydedildi.Katalonya Sivil Koruma Ajansı sözcüsü, "CZ-5B uzay nesnesinin İspanyol hava sahasından geçişinden kaynaklanan risk nedeniyle Katalonya'daki uçuşlar 9.38 ile 10.18 arasında durdurulmuştur. Havalimanları ve diğer kuruluşlar konuya dair bilgilendirilmiştir." ifadelerini kullandı.Bazı yolcuların tedbirlerden havalimanında haberdar olduğu, bu nedenle havalimanlarında yoğunluk yaşanmaya başladığı kaydedildi.

ispanya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ispanya, çin, roket