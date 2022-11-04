Çin'in 23 tonluk roketi kontrolsüz bir şekilde düşüşe geçti: İspanya, hava sahasını kapattı
12:39 04.11.2022 (güncellendi: 13:23 04.11.2022)
© AAPilot rahatsızlandı, uçağı hiç deneyimi olmayan yolcu indirdi
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Çin'den fırlatılan 23 tonluk roket gövdesinin kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya doğru düşüşe geçtiği belirtildi. Olay nedeniyle İspanya'daki tüm havalimanları hava sahasını uçuşlara kapattı.
Çin, geçtiğimiz pazartesi günü yeni uzay istasyonu Tiangong'un üçüncü ve son parçasını fırlattı. Ancak fırlatılan roketin 23 tonluk gövdesi kontrolsüz bir şekilde Dünya'ya doğru düşüşe geçti.
Planlanan güvenli alanın dışına düşebilme ihtimali doğan roketin düşmesi muhtemel bölge içerisinde yer alan İspanya, tüm havalimanlarını tedbir amacıyla geçici süreyle kapattı.
İspanyol hava kontrolü yetkilileri konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eurocontrol, bir Çin roketinin Dünya atmosferine kontrolsüz olarak girdiği konusunda bizi bilgilendirdi. İspanyol hava sahasının belirli bölümleri için hava sahası kapatıldı" denildi.
Uncontrolled reentry of chinese rocket forces Spain to close parts of it's airpspace and multiple airports pic.twitter.com/StHISpHEwZ— Faytuks News Δ (@Faytuks) November 4, 2022
Edinilen bilgilere göre, Barselona, Tarragona, Ibiza ve Reus'a gidiş ve dönüş istikametli tüm uçaklar yere indirilirken, La Rioja, Castilla ve Leon gibi bölgeler de alınan tedbirlerden etkilendi.
Yaklaşık 40 dakika sürmesi beklenen hava trafiğinin durdurulması tedbirinin Ibiza gibi bazı yerlerde 3 saate dek uzayabileceği kaydedildi.
Predicted reentry. 3/3 pic.twitter.com/gCrApPSiZ0— Erika #PlanetaryDefense (@_AstroErika) November 4, 2022
Katalonya Sivil Koruma Ajansı sözcüsü, "CZ-5B uzay nesnesinin İspanyol hava sahasından geçişinden kaynaklanan risk nedeniyle Katalonya'daki uçuşlar 9.38 ile 10.18 arasında durdurulmuştur. Havalimanları ve diğer kuruluşlar konuya dair bilgilendirilmiştir." ifadelerini kullandı.
Bazı yolcuların tedbirlerden havalimanında haberdar olduğu, bu nedenle havalimanlarında yoğunluk yaşanmaya başladığı kaydedildi.
Boarded for a 50 minute flight. We're now stuck for 2 hours on the plane because, I'm not kidding "Madrid and Barcelona air space closed because of an uncontrolled Chinese rocket falling from Space".— Hadi Hariri (@hhariri) November 4, 2022