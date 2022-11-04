https://sputniknews.com.tr/20221104/caykur-504-milyon-tl-zarar-etti-1063064458.html
ÇAYKUR, 504 milyon TL zarar etti
ÇAYKUR, 504 milyon TL zarar etti
ÇAYKUR, 2021 faaliyet raporuna göre 504 milyon lira zarar etti. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T12:48+0300
2022-11-04T12:48+0300
2022-11-04T13:03+0300
çaykur
ekonomi
zarar
türkiye varlık fonu
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Dünyada çay tüketiminin lideri Türkiye'de pazarın hakimi konumundaki ÇAYKUR, 2021 yılında da zarar açıkladı.BloombergHT'de İrfan Donat'ın haberine göre, ÇAYKUR'un 2021 yılı faaliyet raporuna göre kurum 503 milyon 840 bin TL zarar etti.Bakanlar Kurulu kararı ile Şubat 2017’de Varlık Fonuna devredildiğinden bu yana kar etmeyen ÇAYKUR'un son 5 yılda toplam zarar 2.6 milyar TL’yi aşıyor.En son 2016 yılında 82 milyon lira kâr açıklayan ÇAYKUR, Varlık Fonuan devredildiği 2017 yılında 268 milyon lira zarar etti. 2018’de 657 milyon lira zarar açıklayan ÇAYKUR, 2019’da hanesine 635 milyon liralık zarar yazdı. 2020 yılında zararı 547 milyon TL olan ÇAYKUR, 2021'de ise 503.8 milyon TL zarar açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20220829/caykur-ucuncu-surgun-kotasini-dekara-500-kilogram-olarak-belirledi-1060542896.html
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çaykur, zarar, türkiye varlık fonu
çaykur, zarar, türkiye varlık fonu
ÇAYKUR, 504 milyon TL zarar etti
12:48 04.11.2022 (güncellendi: 13:03 04.11.2022) Abone ol
ÇAYKUR, 2021 faaliyet raporuna göre 504 milyon lira zarar etti.
Dünyada çay tüketiminin lideri Türkiye'de pazarın hakimi konumundaki ÇAYKUR, 2021 yılında da zarar açıkladı.
BloombergHT'de İrfan Donat'ın haberine göre, ÇAYKUR'un 2021 yılı faaliyet raporuna göre kurum 503 milyon 840 bin TL zarar etti.
Bakanlar Kurulu kararı ile Şubat 2017’de Varlık Fonuna devredildiğinden bu yana kar etmeyen ÇAYKUR'un son 5 yılda toplam zarar 2.6 milyar TL’yi aşıyor.
En son 2016 yılında 82 milyon lira kâr açıklayan ÇAYKUR, Varlık Fonuan devredildiği 2017 yılında 268 milyon lira zarar etti. 2018’de 657 milyon lira zarar açıklayan ÇAYKUR, 2019’da hanesine 635 milyon liralık zarar yazdı. 2020 yılında zararı 547 milyon TL olan ÇAYKUR, 2021'de ise 503.8 milyon TL zarar açıkladı.