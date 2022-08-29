https://sputniknews.com.tr/20220829/caykur-ucuncu-surgun-kotasini-dekara-500-kilogram-olarak-belirledi-1060542896.html

ÇAYKUR üçüncü sürgün kotasını dekara 500 kilogram olarak belirledi

ÇAYKUR üçüncü sürgün kotasını dekara 500 kilogram olarak belirledi

ÇAYKUR, üçüncü sürgün döneminde dekar başına 500 kilogram yaş çay alacak. 29.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-29T22:41+0300

2022-08-29T22:41+0300

2022-08-29T22:52+0300

türkiye

çaykur

çay

sürgün

fabrika

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ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, üçüncü sürgün yaş çay alımlarının, 1 Eylül Perşembe gününden itibaren başlayacağı belirtildi.Bütün fabrikalarda yaş çay alımı öncesi hazırlıkların tamamlandığı ifade edilen açıklamada, dekara 500 kilogram alım kotası uygulanacağı bildirildi.Öte yandan, ÇAYKUR'un üreticilerden temmuz ayında alınan 122 bin 276 ton çay karşılığı olan yaklaşık 819 milyon liranın ilgili banka hesaplarına aktarılacağı, üreticilerin ise hesaplarındaki parayı 1 Eylül Perşembe günü çekebilecekleri kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20220712/caykur-ureticiden-10-gunde-3-bin-668-ton-yas-cay-aldi-1058631285.html

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çaykur, çay, sürgün, fabrika