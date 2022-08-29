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https://sputniknews.com.tr/20220829/caykur-ucuncu-surgun-kotasini-dekara-500-kilogram-olarak-belirledi-1060542896.html
ÇAYKUR üçüncü sürgün kotasını dekara 500 kilogram olarak belirledi
ÇAYKUR üçüncü sürgün kotasını dekara 500 kilogram olarak belirledi
ÇAYKUR, üçüncü sürgün döneminde dekar başına 500 kilogram yaş çay alacak. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T22:41+0300
2022-08-29T22:52+0300
türkiye
çaykur
çay
sürgün
fabrika
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ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, üçüncü sürgün yaş çay alımlarının, 1 Eylül Perşembe gününden itibaren başlayacağı belirtildi.Bütün fabrikalarda yaş çay alımı öncesi hazırlıkların tamamlandığı ifade edilen açıklamada, dekara 500 kilogram alım kotası uygulanacağı bildirildi.Öte yandan, ÇAYKUR'un üreticilerden temmuz ayında alınan 122 bin 276 ton çay karşılığı olan yaklaşık 819 milyon liranın ilgili banka hesaplarına aktarılacağı, üreticilerin ise hesaplarındaki parayı 1 Eylül Perşembe günü çekebilecekleri kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220712/caykur-ureticiden-10-gunde-3-bin-668-ton-yas-cay-aldi-1058631285.html
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çaykur, çay, sürgün, fabrika
çaykur, çay, sürgün, fabrika

ÇAYKUR üçüncü sürgün kotasını dekara 500 kilogram olarak belirledi

22:41 29.08.2022 (güncellendi: 22:52 29.08.2022)
© AAYaş Çay üreticileri
Yaş Çay üreticileri - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
© AA
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ÇAYKUR, üçüncü sürgün döneminde dekar başına 500 kilogram yaş çay alacak.
ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, üçüncü sürgün yaş çay alımlarının, 1 Eylül Perşembe gününden itibaren başlayacağı belirtildi.
Bütün fabrikalarda yaş çay alımı öncesi hazırlıkların tamamlandığı ifade edilen açıklamada, dekara 500 kilogram alım kotası uygulanacağı bildirildi.
Öte yandan, ÇAYKUR'un üreticilerden temmuz ayında alınan 122 bin 276 ton çay karşılığı olan yaklaşık 819 milyon liranın ilgili banka hesaplarına aktarılacağı, üreticilerin ise hesaplarındaki parayı 1 Eylül Perşembe günü çekebilecekleri kaydedildi.
yaş çay - Sputnik Türkiye, 1920, 12.07.2022
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ÇAYKUR üreticiden 10 günde 3 bin 668 ton yaş çay aldı
12 Temmuz, 15:47
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