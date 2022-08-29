https://sputniknews.com.tr/20220829/caykur-ucuncu-surgun-kotasini-dekara-500-kilogram-olarak-belirledi-1060542896.html
ÇAYKUR üçüncü sürgün kotasını dekara 500 kilogram olarak belirledi
ÇAYKUR üçüncü sürgün kotasını dekara 500 kilogram olarak belirledi
ÇAYKUR, üçüncü sürgün döneminde dekar başına 500 kilogram yaş çay alacak. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T22:41+0300
2022-08-29T22:41+0300
2022-08-29T22:52+0300
türkiye
çaykur
çay
sürgün
fabrika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104184/24/1041842405_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f87c078a759abe66180675d345445cc4.jpg
ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, üçüncü sürgün yaş çay alımlarının, 1 Eylül Perşembe gününden itibaren başlayacağı belirtildi.Bütün fabrikalarda yaş çay alımı öncesi hazırlıkların tamamlandığı ifade edilen açıklamada, dekara 500 kilogram alım kotası uygulanacağı bildirildi.Öte yandan, ÇAYKUR'un üreticilerden temmuz ayında alınan 122 bin 276 ton çay karşılığı olan yaklaşık 819 milyon liranın ilgili banka hesaplarına aktarılacağı, üreticilerin ise hesaplarındaki parayı 1 Eylül Perşembe günü çekebilecekleri kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220712/caykur-ureticiden-10-gunde-3-bin-668-ton-yas-cay-aldi-1058631285.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104184/24/1041842405_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_4060f6c87147de2ed1a13c5ade650a81.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çaykur, çay, sürgün, fabrika
çaykur, çay, sürgün, fabrika
ÇAYKUR üçüncü sürgün kotasını dekara 500 kilogram olarak belirledi
22:41 29.08.2022 (güncellendi: 22:52 29.08.2022) Abone ol
ÇAYKUR, üçüncü sürgün döneminde dekar başına 500 kilogram yaş çay alacak.
ÇAYKUR'dan yapılan yazılı açıklamada, üçüncü sürgün yaş çay alımlarının, 1 Eylül Perşembe gününden itibaren başlayacağı belirtildi.
Bütün fabrikalarda yaş çay alımı öncesi hazırlıkların tamamlandığı ifade edilen açıklamada, dekara 500 kilogram alım kotası uygulanacağı bildirildi.
Öte yandan, ÇAYKUR'un üreticilerden temmuz ayında alınan 122 bin 276 ton çay karşılığı olan yaklaşık 819 milyon liranın ilgili banka hesaplarına aktarılacağı, üreticilerin ise hesaplarındaki parayı 1 Eylül Perşembe günü çekebilecekleri kaydedildi.