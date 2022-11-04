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https://sputniknews.com.tr/20221104/bakan-kasapoglu-yurtlar-turkiyenin-gurur-tablosudur-1063053453.html
Bakan Kasapoğlu: Yurtlar Türkiye'nin gurur tablosudur
Bakan Kasapoğlu: Yurtlar Türkiye'nin gurur tablosudur
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Dünyanın en kapsayıcı yurt sistemini kurduk. 81 il, 251 ilçe, 800'den fazla yurt ve 850 binden fazla kapasite. Bunun dünyada... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T02:15+0300
2022-11-04T02:15+0300
türkiye
mehmet muharrem kasapoğlu
gençlik ve spor bakanlığı
yurt
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artvin’de Çoruh Üniversitesi’nin 2022-2023 akademik yılı açılış törenine katıldı.Türkiye’nin sağlık, eğitim, spor, altyapı, sanayi ve ekonomide yüz ağartıcı hamlelerle dünyanın öncü ülkelerinden biri olduğunu belirten Kasapoğlu, genç odaklı siyaset ve hizmet anlayışları gereği, anayasada yer alan fırsat eşitliği anlayışının gereği çok güçlü reformları hayata geçirdiklerini söyledi.Kasapoğlu, “81 ilde üniversiteler açtık. Dünyanın en kapsayıcı yurt sistemini kurduk. 81 il, 251 ilçe, 800'den fazla yurt ve 850 binden fazla kapasite. Bunun dünyada yakın bir örneği dahi yok. Türkiye bu anlamda hizmet odaklı siyasetin, ortaya konmuş sosyal politikanın en öncü ve en güçlü lider ülkesidir. Yurtlar Türkiye'nin gurur tablosudur. Yurtlar Türkiye'nin gençlerine verdiği önemin, değerin ve ortaya koyduğu politikaların en güçlü sonucudur. İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim döneminde 2022-2023 döneminde yüzde 97 yurt yerleştirme oranımızla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık” dedi.Türkiye’nin neresinde olursa olsun barınma noktasında ihtiyacı olan gençlere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyleyen Kasapoğlu, “Gençlik merkezleri sayısı 9 iken şu an 419'a ulaştı. 117'si üniversitelerde olmak üzere, Artvin Çoruh Üniversitesinde de gençlik ofisimiz var. 345 genç ofisimiz var. Gençlik merkezlerimiz bilimden sanata, spordan teknolojiye her alanda eğitim imkanı sunan bir alanlardır. Gençlerimize bu anlamda erişimi kolaylaştırıyor olmanın, genç ofislerinde birlikte kendilerini geliştirmesi için daha donanımlı olmaları için her türlü imkanı sunuyor olmanın sevincini yaşıyoruz" diye konuştu.Konuşmaların ardından üniversite kütüphanesinde bulunan genç ofisi ziyaret eden Kasapoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221027/kasapoglu-yurtlara-muracaat-eden-ogrencilerimizin-yuzde-92si-yerlestirildi-1062784252.html
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mehmet muharrem kasapoğlu, gençlik ve spor bakanlığı, yurt
mehmet muharrem kasapoğlu, gençlik ve spor bakanlığı, yurt

Bakan Kasapoğlu: Yurtlar Türkiye'nin gurur tablosudur

02:15 04.11.2022
© İHA / ADEM GÜNGÖRGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© İHA / ADEM GÜNGÖR
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Dünyanın en kapsayıcı yurt sistemini kurduk. 81 il, 251 ilçe, 800'den fazla yurt ve 850 binden fazla kapasite. Bunun dünyada yakın bir örneği dahi yok. Türkiye bu anlamda hizmet odaklı siyasetin, ortaya konmuş sosyal politikanın en öncü ve en güçlü lider ülkesidir. Yurtlar Türkiye'nin gurur tablosudur” dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artvin’de Çoruh Üniversitesi’nin 2022-2023 akademik yılı açılış törenine katıldı.
Türkiye’nin sağlık, eğitim, spor, altyapı, sanayi ve ekonomide yüz ağartıcı hamlelerle dünyanın öncü ülkelerinden biri olduğunu belirten Kasapoğlu, genç odaklı siyaset ve hizmet anlayışları gereği, anayasada yer alan fırsat eşitliği anlayışının gereği çok güçlü reformları hayata geçirdiklerini söyledi.
Kasapoğlu, “81 ilde üniversiteler açtık. Dünyanın en kapsayıcı yurt sistemini kurduk. 81 il, 251 ilçe, 800'den fazla yurt ve 850 binden fazla kapasite. Bunun dünyada yakın bir örneği dahi yok. Türkiye bu anlamda hizmet odaklı siyasetin, ortaya konmuş sosyal politikanın en öncü ve en güçlü lider ülkesidir. Yurtlar Türkiye'nin gurur tablosudur. Yurtlar Türkiye'nin gençlerine verdiği önemin, değerin ve ortaya koyduğu politikaların en güçlü sonucudur. İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim döneminde 2022-2023 döneminde yüzde 97 yurt yerleştirme oranımızla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık” dedi.
Türkiye’nin neresinde olursa olsun barınma noktasında ihtiyacı olan gençlere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyleyen Kasapoğlu, “Gençlik merkezleri sayısı 9 iken şu an 419'a ulaştı. 117'si üniversitelerde olmak üzere, Artvin Çoruh Üniversitesinde de gençlik ofisimiz var. 345 genç ofisimiz var. Gençlik merkezlerimiz bilimden sanata, spordan teknolojiye her alanda eğitim imkanı sunan bir alanlardır. Gençlerimize bu anlamda erişimi kolaylaştırıyor olmanın, genç ofislerinde birlikte kendilerini geliştirmesi için daha donanımlı olmaları için her türlü imkanı sunuyor olmanın sevincini yaşıyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından üniversite kütüphanesinde bulunan genç ofisi ziyaret eden Kasapoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2022
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